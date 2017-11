Minorités sexuelles : Justin Trudeau offrira des excuses sans précédent

Le premier ministre Justin Trudeau offrira des excuses formelles aux fonctionnaires et aux militaires canadiens qui ont été persécutés et punis en raison de leur orientation sexuelle, le 28 novembre prochain, à la Chambre des communes.

Selon ce qu’avance le quotidien «Globe and Mail», dimanche, ces excuses devraient être les plus complètes jamais offertes par un gouvernement à des minorités sexuelles qui ont été victimes de persécutions.

Des personnes ayant perdu leur emploi en raison de leur orientation sexuelle ou qui sont impliquées dans un recours collectif contre le gouvernement canadien ont été invitées à cette allocution historique. Le fédéral paiera leurs frais de déplacement et d’hébergement.

«Le gouvernement du Canada reconnaît les injustices commises contre la communauté LGBTQ2 et croit que des excuses formelles contribueront à faire évoluer le Canada sur la voie de l’égalité et de l’inclusion», peut-on lire dans l’invitation qui leur a été envoyée et dont le «Globe and Mail» a obtenu copie.

Dans un rapport publié en juin 2016, l’organisme canadien Egale, qui défend les droits des minorités sexuelles, a recommandé à Ottawa des actions pour réparer les torts, passés et présents, commis à l’endroit des membres de la communauté LGBTQ2. L’an dernier, Justin Trudeau s’était engagé à mettre en place ces recommandations. Les excuses formelles et publiques du gouvernement canadien font partie de cet engagement.

Mesures réparatrices

Lors de son allocution du 28 novembre, M. Trudeau présentera des excuses à ceux et celles qui ont été inculpés au criminel et pourrait même lever les accusations. Pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi, des mesures réparatrices pourraient également être annoncées.

Le gouvernement fédéral a déjà pris certains moyens pour réduire la discrimination à l’égard des minorités sexuelles, notamment en adoptant une loi qui interdit la discrimination contre les Canadiens transgenres.

Jusqu’en 1969, les relations sexuelles entre personnes de même sexe constituaient un crime au Canada jusqu’en 1969. Une politique au sein des Forces armées canadiennes exigeait même l’expulsion des homosexuels de ses rangs jusqu’en 1992.