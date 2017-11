Succès pour le Salon MEGA

Les amateurs de jeux vidéo ont eu droit à une vision d’avenir au Marché Bonsecours, où 200 développeurs, gros et petits, sont venus montrer leur projet.

C'est la première fois que tout ce qui compte dans l'industrie des jeux vidéo à Montréal se rencontre sous un même toit.

Parce qu'il n'y a pas dans la métropole que de gros joueurs, comme Ubisoft ou Warner, mais aussi environ 200 petits studios.

«Montréal, c'est immense en jeux vidéo. C'est la 3e ville en importance au monde, la première par personne. Donc, il n’y avait pas encore de salon qu'on dit de type B2C comme ça, de grande célébration de jeux vidéo. Fallait tout le temps aller aux États-Unis», explique Louis-Félix Cauchon de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec.

MEGA permet surtout de présenter des jeux, qu'ils soient en développement ou déjà très populaires.

«Outerminds», par exemple, obtient un succès international avec deux jeux, grâce à un coup de pouce providentiel venu de YouTube.

«C'est les deux jeux officiels de la plus grosse star du web, PewDiePie, qui a près de 60 millions d'abonnés sur YouTube», précise le cofondateur de »Outerminds», Guiz de Pessemier.

De son côté, Gabriel de Roy n'a même pas terminé le développement de Bootleg Systems, un jeu de survie, que déjà le succès lui sourit. Le jeune homme de 25 ans rêve grand.

«Déjà, on commence à faire le tour du monde parce qu'on se fait inviter partout un peu, aux États-Unis, on est allés à Austin, on est allés à San Francisco, on est allés au Koweït, au Moyen-Orient, on est aussi allés au Japon, en Asie. Donc, le jeu est pas encore terminé et, déjà, on commence à recevoir une reconnaissance internationale», raconte le fondateur de Neonable, Gabriel de Roy.

Derrière les consoles, il y a bien sûr ceux qu'on appelle les «gamers», un monde en soi.

Toute la fin de semaine, il y a eu des tournois et des compétitions décrites en direct sur le web.

Le promoteur profitera de ce weekend pour repêcher l'équipe gagnante pour l'amener sur des circuits de compétition internationale.

«Si j'ai la chance de pouvoir être professionnel, c'est sûr que je vais prendre la chance, oui», indique l’amateur de jeux vidéo, William Parent.

L'événement a été tellement populaire qu'on a dû fermer les portes samedi tellement il y avait du monde. Les organisateurs prévoient déjà doubler la superficie de l'événement l'an prochain.

- D’après le reportage de Richard Olivier