Un imposant système, des précipitations en tout genre

L’important système dépressionnaire qui s’abat sur le Québec dimanche matin laisse des précipitations de toutes sortes sur son passage.

S’il a laissé beaucoup de pluie à Montréal jusqu’à présent, de la neige et la pluie verglaçante affectent d’autres régions.

«En même temps à travers le Québec on a des endroits qui reçoivent de la neige, à Montréal c’est plus de la pluie, dans le coin de Québec et vers la Gaspésie, c’est de la pluie verglaçante. Ce mélange hivernal continuera de nous affecter pour le reste de la journée», explique en entrevue au Québec Matin, Simon Legault, d’Environnement Canada.

En raison de la présence de forts vents sur certains secteurs, la poudrerie pourrait se mettre de la partie. Les conditions risquent de se dégrader sur le réseau routier.

«Déjà on a des conditions routières compliquées, avec des routes qui sont glacées ou partiellement glacées. Le vent va se mettre de la partie en journée. On a aussi de la neige qui est soit en train de tomber, ou qui va tomber, comme en Abitibi ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a de bonnes quantités. Quand les vents vont souffler, les déplacements seront plus compliqués», précise le météorologue.

Des rafales de vent de 50 km/h à 60 km/h sont attendues.

La neige devra tomber sur la région métropolitaine plus tard, dimanche.

Les précipitations cesseront très lentement alors que le système se déplacera d’ouest en est, jusqu’à la nuit prochaine.

Environnement Canada invite les gens à se déplacer avec prudence, en fonction des conditions extérieures.