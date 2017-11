Un monteur de ligne à la retraite doté d’un grand cœur

Un monteur de ligne à la retraite n’hésite pas à se rendre dans des endroits sinistrés pour aider à rétablir l’électricité dans des zones affectées par les catastrophes naturelles.

Fernand Lebel fait partie d’un groupe de retraités qui sont prêts à partir rapidement pour aller aider les communautés du Canada ou des États-Unis qui n’ont plus d’électricité à cause d’ouragans ou de verglas, par exemple.

En septembre dernier, il a été amené à se rendre en Floride quatre jours avant le passage d’Irma.

«Merci»

Une fois l’ouragan passé et les lignes électriques cassées, lui et des milliers d’autres ont travaillé 16 heures par jour pendant 21 jours parfois à 40 degrés Celcius pour remettre le réseau en place.

«J’ai pu échanger avec les gens là-bas. Ils nous disaient merci. Ils avaient entre autres besoin de climatisation en raison de la chaleur. Le soir, quand on arrêtait, certains nous disaient : “moi aussi !”, car ils avaient hâte que ce soit leur tour», raconte l’homme de 66 ans.

Celui qui a connu la crise du verglas en 1998 a dû travailler dans des conditions difficiles: de longues heures de travail et surtout la chaleur.

«On nous donnait sans arrêt quatre bouteilles d’eau pour un Gatorade», se souvient-il, ajoutant avoir perdu 10 livres durant les 21 jours où il a travaillé à la suite d’Irma.

Retraite

Quand il a pris sa retraite en décembre 2016 après 45 ans de travail actif, le sous-traitant pour Hydro-Québec a donné son nom à l’entreprise Gagnon Line Construction du Nouveau-Brunswick. Celle-ci est spécialisée dans le rétablissement de lignes électriques après des catastrophes.

L’entreprise a créé une banque de travailleurs d’expérience pour ce type d’intervention qui sont disponibles de façon sporadique. Chacun est libre d’accepter ou non de participer à une intervention. Récemment, Fernand Lebel s’est rendu au Vermont et au Maine, où le vent avait fait des dommages.

«J’en avais fait aussi avant ma retraite. J’avais travaillé un certain Noël à Sherbrooke et aussi alors que les vacances de la construction commençaient tout juste et qu’il y avait eu un sinistre à Laval», ajoute-t-il.

Sa famille n’a pas été surprise lorsqu’il leur a annoncé son intention de continuer à aller aider les gens après sa retraite.

S’il se dit heureux de régler le problème de gens qui viennent de vivre une catastrophe, il voit aussi ses voyages comme une expérience.

Il s’est même fait des amis, d’autres travailleurs, durant ses voyages. Il est payé pour ses interventions, ce qui représente un à-côté intéressant durant la retraite, lui qui refuse de s’asseoir à la maison trop longtemps.