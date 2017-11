Une photo de 77 ans dans les murs de leur maison

La découverte d’une photo dans le mur d’une maison rappelle que la Deuxième Guerre mondiale a été remportée aussi grâce au travail des femmes.

Lynda Beaulieu, avec son conjoint, Daniel Milot, et leur neveu Alexandre Beaulieu, a trouvé il y a deux semaines une photo en rénovant la maison de sa mère décédée en juillet. On y voit six femmes photographiées avec un soldat inconnu autour de 1940.

Or, en effectuant des recherches, Mme Beaulieu a découvert que cinq des femmes sur la photo étaient des contremaîtresses à l’usine de munitions Dominion Rubber de Trois-Rivières pendant le deuxième conflit mondial. La sixième était une ouvrière.

Le fonctionnement de l’usine d’armements reposait en grande partie sur des femmes pendant que les hommes étaient sur la ligne de feu.

À l’aide des réseaux sociaux, Lynda Beaulieu est parvenue à identifier deux des six femmes sur l’image, Rita Sévigny et Jeanne-d’Arc Chandonnet.

Elle a fait des découvertes fascinantes, mais ne trouve toujours pas le lien avec sa maison ou sa famille.

Femmes au travail

La fille de Jeanne-d’Arc Chandonnet, Micheline Chandonnet, a été surprise de voir cette photo sur Facebook, d’autant plus que sa mère, décédée il y a 12 ans, possédait la même image.

«J’ai fait le saut, mais j’ai trouvé ça agréable. Maman gardait précieusement cette photo. Je serais portée à croire qu’il y en a encore d’autres copies», dit-elle.

Jeanne-d’Arc Chandonnet a été chef de département à l’usine de munitions pendant la guerre.

Comme c’est le cas pour plusieurs femmes de cette génération, c’est la seule période de sa vie où elle a été sur le marché du travail, mais ce fut très important pour l’effort de guerre.

Elle est retournée élever sa famille par la suite. Son conjoint quant à lui avait été dispensé de l’armée.

Lynda Beaulieu a passé son enfance dans la maison de Trois-Rivières où la photo a été découverte et ne se doutait pas qu’elle s’y trouvait.

Les quatre coins de la photo étaient cloués dans les montants du mur, derrière le gyproc.

«Ce qui m’a frappée, c’est que c’est vraiment une belle photo très claire. C’est spécial. On a vécu toutes ces années avec une photo accrochée là sans le savoir», explique Mme Beaulieu.

Ses parents l’avaient achetée en 1959.

Rien n’est inscrit à l’arrière de l’image de 8 pouces sur 10 pouces.

«Pourquoi ils ont mis cette photo-là dans le mur ? Une belle photo de même, dans le temps, ça devait valoir cher», se questionne Daniel Milot.

Guerre

Cette histoire concorde avec la réalité, selon l’historien trifluvien François Roy.

«C’est l’industrie de guerre qui a poussé ce secteur de Trois-Rivières à se développer à partir de 1939. Les femmes participaient à l’effort de guerre», explique-t-il.

La Dominion Rubber Munitions se spécialisait dans la fabrication de cartouches de 50 millimètres pour les mitrailleuses et embauchait plus de 1100 personnes vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon le site web de la Ville de Trois-Rivières.