La joggeuse agressée en octobre 2015 sur le sentier pédestre du Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles a su, dès qu’elle a croisé son agresseur, que c’était le genre d’homme qu’il ne fallait pas rencontrer.

C’est ce que Julie (prénom fictif) est venue raconter, lundi, au premier jour du procès d’Alain Audet, 54 ans.

Le 2 octobre 2015, alors que son amie se mariait le lendemain et qu’elle devait agir comme demoiselle d’honneur, Julie a décidé d’aller jogger. Une activité qu’elle pratiquait environ quatre fois par semaine, souvent au même endroit.

Après avoir couru quelques kilomètres, elle a croisé une première fois Audet alors que celui-ci se trouvait de dos.

«Immédiatement, je l’ai trouvé bizarre en raison de sa démarche, de son habillement...», a-t-elle dit en réponse aux questions posées par le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Thomas Jacques.

Sur le chemin du retour, elle a croisé à nouveau l’homme et, alors qu’elle se trouvait à sa hauteur, il lui a balancé un sac à dos, projetant Julie au sol.

«J’ai eu l’impression d’avoir une brique au visage. Je suis tombée au sol et quand je suis revenue à moi, mon agresseur a mis un chandail sur mon nez et ma bouche, comme pour tenter de m’étouffer», a dit la jeune femme.

«Il m’a dit que j’allais perdre conscience et j’ai eu peur qu’il y ait une substance pour me droguer dans le chandail... J’ai donc tenté de ne pas respirer... J’étais en mode survie», a-t-elle ajouté, en précisant que par la suite, elle s’était retrouvée debout, «sans savoir comment».

«C’est là qu’il a sorti un couteau qui ressemblait à un X-Acto. La lame est sale et rouillée et comme je crie, il m’ordonne d’arrêter sinon il va me tuer», a raconté Julie. Il l'a ensuite sommée de le suivre, à la pointe de l’arme.

Julie a alors tenté de «raisonner» l’homme, en lui parlant, en lui posant des questions. Elle s’est également souvenue qu’elle avait son cellulaire dans sa poche et elle a tenté de l’utiliser, «en cachette».

«Quand il s’en est aperçu, il a redoublé de violence. Lorsqu’il a tenté de me l’enlever pour le lancer dans la rivière, j’ai vu là une fenêtre d’opportunité et je me suis sauvée en courant de toutes mes forces», a-t-elle mentionné.

À la hauteur du pont Scott, des gens qui circulaient en voiture lui sont venus en aide et ont appelé les policiers.

«Là, je suis devenue hystérique. Je me suis mise à hurler... comme si je venais de réaliser que j’avais évité le pire», a-t-elle ajouté, en retenant difficilement ses larmes.

Le procès d’Alain Audet, qui est accusé de voies de fait armées, voies de fait causant des lésions, menace de mort, séquestration et tentative d’agression sexuelle, doit durer quatre jours.