Des cols bleus retraités de Montréal manifesteront mardi matin

TVA Nouvelles a appris que l’ex-président des cols bleus de Montréal, Jean Lapierre, toujours impliqué chez les retraités du local 301 du SCFP, organise une manifestation, mardi matin, devant les bureaux du syndicat, sous tutelle, depuis le 30 mai dernier.

Plusieurs dizaines de cols bleus retraités seront présents en matinée, 9h30, sur l’avenue Papineau. Ils feront entendre notamment leur frustration face à la façon dont ils sont traités depuis la tutelle.

«Nous ne sommes pas des inconnus, le 14 septembre dernier nous avons même pris la peine de rencontrer les représentants de votre tutelle, malgré leur réticence à nous rencontrer, pour leur expliquer en détail nos rôles, notre fonctionnement et nos objectifs pour nos membres retraités et futurs retraités, en plus de répondre à toutes leurs questions en toute transparence», écrivait récemment M. Lapierre dans un courriel.

«Les retraités n’entendent pas abandonner leur lutte concernant nos trois priorités de négociation, soit la reprise de l’indexation, la contribution de l’employeur 50/50 à la prime des assurances collectives et la contribution de 200 000 $ par année au Fonds d’aide aux aînés pour mieux aider nos plus démunis», ajoutait-il.