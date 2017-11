«Des histoires inventées, c’est grave»

L’homme qui poursuit une adolescente et son père après avoir été arrêté à tort dans une affaire de tentative d’enlèvement, à Québec, a de «bonnes chances» d’avoir gain de cause, selon le chroniqueur de l’émission Le 9 heures, à LCN, Me François-David Bernier.

Glenn Baribeau réclame 69 000$ en réparation après avoir passé cinq heures en cellule puis avoir été longuement interrogé en lien avec ce qui s’est avéré être une histoire inventée par l’adolescente.

«Il a quand même de bonnes chances. Ce que la jeune fille a fait, c’est hautement répréhensible. Le dommage que ça lui a causé d’être arrêté, d’avoir peur de sortir par la suite, à son travail... C’est très grave. Il faut dénoncer, mais rappelez-vous que quelqu’un qui invente une histoire, c’est hautement répréhensible. Cet homme-là subit un dommage certain», commente Me Bernier.

«Des accusations vengeresses ou carrément des histoires inventées, c’est aussi grave. C’est un manque d’empathie pour la vie de quelqu’un d’autre qui va être très affectée», ajoute-t-il.

L’avocat explique que le père de l’adolescente est aussi visé par la poursuite, car les parents sont aux yeux de la loi responsables de leur enfant mineur.

«C’est une poursuite au civil. On veut être dédommagé, avoir un montant, pour mettre un peu de baume là-dessus. C’est une enfant de 14 ans, donc ce n’est pas elle qui va payer s’il y a condamnation. On poursuit le parent, parce qu’il est responsable de son enfant mineur. Il peut s’en sortir s’il démontre qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’éducation, dans la surveillance.»

Selon Me Bernier, le dossier pourrait même se régler avec l’assureur de la famille de l’adolescente.

«De plus en plus on poursuit le parent, l’enfant et l’assureur, parce que, souvent, les gens sont assurés en responsabilité civile, en dommages et tout ça. Ça peut donc finir comme ça. Des fois, l’assureur remplace le parent qui est assuré et il va soit contester, soit régler, mais il est certain que dans ce dossier, même le parent ne devait pas être très fier de ce que sa jeune fille a fait», conclut l’avocat.

Le 14 mai dernier, l’adolescente qui avait alors 13 ans a raconté avoir été victime d’une tentative d’enlèvement dans les escaliers menant aux toilettes du Café Tudor, rue Champlain. Quelques minutes plus tard, la police a arrêté Glenn Baribeau, mais ce n’est que neuf jours plus tard que la jeune fille a admis avoir tout inventé.