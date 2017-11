El Mahdi Jamali et Sabrine Djermane ne présenteront pas de défense

El Mahdi Jamali et Sabrine Djermane, les deux ex-étudiants du Cégep de Maisonneuve accusés en lien avec du terrorisme, ne présenteront pas de défense à leur procès.

Les deux jeunes s’en remettent donc uniquement aux plaidoiries de leur avocat, et ne témoigneront pas.

Les accusés qui faisaient face à un total de quatre accusations ont vu un chef être retiré, soit celui «d’avoir facilité un acte terroriste».

Le juge Marc David a convoqué les membres du jury pour leur expliquer que l’un des chefs d’accusation était retiré, en raison d’un point de droit.

Des discussions se sont déroulées hors de la présence du jury, échanges qu’on ne peut rapporter.

Djermane et Jamali, 21 et 20 ans, sont accusés d’avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terroriste à l’étranger, d’avoir possédé illégalement une substance explosive, et enfin d’avoir commis des gestes au profit d’une organisation terroriste.

La preuve de la Couronne est close, et le procès se déroule depuis plusieurs semaines déjà.

Par ailleurs, le juge a accepté d'exempter la jurée numéro 3 pour des raisons personnelles.

Le procès se poursuit donc avec 11 jurés.