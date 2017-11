Engagée 24 heures après avoir envoyé son CV de la Colombie

Quelques heures à peine après l’envoi de son CV à l’hôpital de Saint-Hyacinthe, le téléphone de Johana Botero sonne en Colombie. On lui offre un poste d’infirmière. On lui demande de quitter son pays pour venir s’installer avec son mari au Québec.

«J’ai envoyé mon CV, le lendemain on me proposait un emploi. J’ai acheté un billet d’avion, aller simple. Nous sommes débarqués au Québec avec notre vie dans six valises... et 10 000$», se souvient Johana Botero, une infirmière qui a abandonné Bogota et ses 7 millions d’habitants... pour Saint-Hyacinthe qui en compte moins de 20 000.

Mme Botero savait que les conditions d’emploi allaient être meilleures ici. À Bogota, les infirmières travaillent 45 heures et plus par semaine et sont payées chaque mois. Ici, on la paye à l’heure et elle a même droit à des pauses.

La Québécoise d’adoption adore la vie familiale à Saint-Hyacinthe. Elle aime les grands espaces et son quartier de maisons neuves. «En plus, c’est vraiment plus facile d’acheter une maison en région qu’en ville», témoigne-t-elle dans un français parfait appris ici en environ six ans.

Tomber de haut

Johana Botero a toutefois dû se battre un peu avant d’avoir le poste qu’on lui avait pourtant promis. À son arrivée, on lui dit qu’elle doit être membre de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ).

«L’Ordre m’envoyait des paquets de documents à remplir, mais ce n’était pas clair... et pas très aidant», se souvient-elle.

Au bout de plusieurs mois, elle devient membre de l’Ordre. Aujourd’hui, la chef d’équipe clinique de soins à l’hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe aide les infirmières latino-américaines qui souhaitent s’installer au Québec grâce à un groupe Facebook.

Son mari Dwin Paez a vécu les choses autrement. Il essuie une dizaine de refus avant de trouver du travail, même si ses compétences en informatiques sont très demandées.

«Je ne parlais pas assez français ou anglais pour réussir les entretiens d’embauche», admet-il.

M. Paez perd espoir. Il n’ose plus répondre au téléphone craignant un énième refus... jusqu’au jour où la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal le convoque à une entrevue.

Le gros lot

Le mariage a lieu. Un mois après son arrivée au Québec, il décroche un poste de conseiller en informatique.

Dwin Paez y travaille depuis six ans. Son salaire est excellent. Il a six semaines de vacances par année et se rend au boulot en 5 minutes.

«Chaque jour, j’ai des offres de chasseurs de têtes. J’ai eu une quinzaine d’appels sérieux ces derniers mois... mais il faudra me proposer mieux, car je suis bien à Saint-Hyacinthe», conclut-il, sourire en coin, embrassant son fils au passage.