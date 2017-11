GMF: «Ça ne répond pas aux besoins du monde ordinaire»

L’accessibilité des groupes de médecine de famille (GMF) suscite les critiques de la Coalition avenir Québec. La CAQ a dressé une compilation sur les heures d’ouverture des installations membres d’un GMF, les soirs et week-ends, ce qui a fait réagir l’équipe de l’émission «La Joute», à LCN.

«Il y a une espèce de problème dans le système de la santé qu’on appelle la structurite, relève le commentateur politique Luc Lavoie, avant d’en énumérer les différentes composantes: il y a les Groupes de médecine familiale (GMF), les CLSC, les CHSLD, les CHUM, les CHUL, les CHUS, les si et les ça... Tu écoutes ça et tu te dis : je peux-tu voir un médecin?»

Selon les chiffres de la CAQ, les installations liées à un GMF sont fermées 52% du temps après 18 h 30 du lundi au vendredi et 53% du temps le week-end.

«[Le ministre de la Santé Gaétan] Barrette a raison de dire que le contrat avec les médecins est respecté. Le problème, c’est que quatre heures d’ouverture la fin de semaine pour une clinique médicale familiale, puis pas assez d’ouverture en soirée, ça ne répond pas aux besoins du monde ordinaire qui a besoin à un moment donné d’avoir accès à un médecin», déplore le jouteur Bernard Drainville.

D’autant plus que c’est souvent le soir, après leur journée de travail, que les parents réalisent que leur enfant est malade et qu’ils doivent aller à l’hôpital, illustre Luc Lavoie, «et c’est le soir que [les GMF] ferment!»

Même si 80% d’entre eux ont un médecin de famille, les Québécois doivent souvent faire preuve de beaucoup de patience avant d’être vus par leur médecin. «Quand tu as besoin de le voir, tu es obligé d’attendre une journée, deux journées, trois journées pour le voir», mentionne Bernard Drainville.

«Mais le bébé est malade maintenant. Qu’est-ce que tu fais? Tu vas à la clinique de sans rendez-vous et on te répond: désolé, toutes les heures de sans rendez-vous sont pleines pour aujourd’hui. Réessayez-vous demain, mais pour ça, il faut que vous appeliez ce soir... Il y a beaucoup de frustration dans le système présentement», constate l’ancien député péquiste.

Enjeu électoral

Chose certaine, la santé va rester un enjeu important non seulement de la prochaine campagne électorale, mais aussi des suivantes, en raison du vieillissement de la population. «Dans 10 ans, 65% du budget du Québec sera consacré à la santé – contre environ 51% en ce moment, précise Luc Lavoie. Et dites-vous bien que ça va rester un enjeu central.»

Quand vient le temps de suggérer des solutions, la population n’a plus confiance en ses politiciens, observe Bernard Drainville. «Les gens ne croient plus qu’aucun parti ne puisse résoudre ce problème-là. Et ça, c’est un vrai problème quand tu ne crois plus tes politiciens qui te proposent des solutions parce que tu te dis qu’on les a toutes essayées et que ça n’a pas marché.»

Selon la jouteuse Caroline St-Hilaire, la stratégie de la CAQ consiste à mettre la santé à l’avant-scène du débat politique, «parce qu’il y a encore des frustrations, notamment en région, avec les familles, sur le plan de l’accessibilité et de la décentralisation. Gaétan Barrette a fait beaucoup en santé, mais il n’a pas répondu à l’ensemble des questions et des doléances, avance-t-elle.

En faisant leur sortie sur les GMF, la CAQ «a pris le contrôle de l’agenda aujourd’hui et c’est de cela qu’on parle, on ne parle pas d’autre chose», souligne l’ex-mairesse de Longueuil.

