Policier et héros de l'ombre à temps plein

Denis Perrier est policier depuis 1990. Le reste du temps, il est premier répondant pour l’Ambulance Saint-Jean, pair aidant auprès des militaires, pompier volontaire, conférencier, vérificateur d’armes, et trouve le moyen par-dessus le marché de faire des dons de sang par centaines et de s’occuper de multiples transports d’organes.

Cet hyperactif de la bonne action refuse toutefois ce titre, avec humilité. «J’ai juste le besoin, très altruiste, de donner. J’ai eu un très bon exemple de mes parents, ils ont beaucoup donné dans leur vie», a-t-il expliqué simplement, en entrevue à l’émission Le 9 heures.

Le sergent Perrier a été honoré, la semaine dernière, à l’occasion du Gala des prix policiers du Québec, lors duquel il s’est vu remettre un prix Cristal.

«Pas capable de dire non»

Le nombre de ses dons de sang a de quoi impressionner: il en a fait 430 à Héma-Québec. Il offre également beaucoup de son temps au transport d’organes. «Tu fais partie de la chaîne de survie, et c’est tellement valorisant», a décrit l’homme.

Son C.V. comporte plusieurs éléments d’exception, comme cette mission de l’ONU en Bosnie-Herzégovine en 1995. Aujourd’hui, il n’est plus militaire, mais il s’implique toujours comme pair-aidant.

«Régulièrement, étant donné mon expérience, les gars ou les filles qui revenaient de mission en Afghanistan, je les suivais pendant un an de temps pour les aider, et là, je ne suis plus dans l’armée, mais on continue à m’appeler. Je ne suis pas capable de dire non», reconnaît M. Perrier. Il donne ainsi un coup de pouce à ceux qui, par exemple, vivent une séparation difficile ou éprouvent des problèmes d’alcool.

gracieuseté

L’envers de la médaille

Mais donner autant de temps et d’énergie comporte ses côtés sombres. Le héros de l’ombre admet que ce n’est pas évident pour la vie de famille. «Je n’ai aucun équilibre, lance-t-il sans détour. J’ai toujours eu des problèmes avec mes relations.» Père d’une jeune femme qui est maintenant dans la vingtaine, il s’est séparé de la mère alors que leur enfant était encore très jeune.

Denis Perrier se dit en quelque sorte marié avec son implication sociale. Malgré tout, il a été forcé de réduire la cadence. Sa santé ne lui permet plus d’en faire autant qu’il aimerait. «Je commence à être fatigué, j’ai des problèmes de santé un petit peu», explique celui qui s’est mérité, avec cette liste d’accomplissements, le droit de se reposer.