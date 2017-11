La démolition des maisons inondées est commencée

Les maisons les plus durement touchées par les inondations du printemps commencent à passer sous le pic des démolisseurs aux quatre coins de la province, plus de six mois après la crue des eaux historique.

C’est à la fois avec tristesse et soulagement que Brenda Watkins a assisté vendredi à la démolition de la demeure où son mari et elle ont vécu au cours des 23 dernières années, sur la 14e Avenue à Deux-Montagnes.

«Je ressens des émotions mélangées, a confié la femme de 53 ans. Ça me brise le cœur, parce qu’on a vécu beaucoup de beaux moments dans cette maison. Mais en même temps, je suis soulagée que cette saga de 6 mois et demi tire à sa fin.»

Celle qui vit chez sa sœur depuis le mois de mai tenait à voir les murs de sa maison s’écrouler devant ses yeux afin de dire un dernier au revoir à cette partie de sa vie.

«Nous avons perdu beaucoup de souvenirs. Mon mari a perdu toutes ses photos d’enfance. Mais maintenant, c’est le temps de commencer un nouveau chapitre», a-t-elle souligné.

Comme plusieurs centaines de Québécois, Mme Watkins s’est vue contrainte de faire démolir sa résidence étant donné que les dommages causés par l’eau excédaient 50 % de sa valeur municipale.

Pas de reconstruction

«Et vu qu’il y a une toute petite section de la maison qui faisait partie de la zone inondable 0-20 ans, on nous a dit qu’on n’avait pas le droit de la faire reconstruire», explique-t-elle.

Toutefois, une dérogation collective officialisée le 8 novembre dernier par le gouvernement du Québec permet maintenant aux résidents de certains secteurs de Deux-Montagnes et de Gatineau de reconstruire leur maison même si elle se trouve en zone inondable.

Mais trop tard: Brenda Watkins avait déjà accepté le chèque de 200 000 $ offert par le gouvernement provincial pour compenser la démolition de sa maison, tout comme 12 autres résidents de Deux-Montagnes. Elle avait aussi mis en vente son terrain et fait l’achat d’une nouvelle résidence à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

«C’est sûr qu’on aurait voulu le savoir avant, mais c’est fait, dit Mme Watkins. Au moins, on sait qu’on va être déménagés dans notre nouvelle maison en décembre.»

Dérogation tardive

Le directeur général de Deux-Montagnes, Benoît Ferland, concède que la dérogation a été accordée «un peu tard». «Mais elle permet à plus de gens de faire un choix éclairé entre démolir et reconstruire», a-t-il fait valoir.

Ailleurs au Québec, la démolition de maisons de sinistrés a aussi débuté au cours des dernières semaines dans la plupart des régions affectées, dont à Gatineau, à Rigaud et dans le nord-ouest de Montréal.

Au total, la crue des eaux printanière a touché 286 municipalités de 15 régions de la province, inondant plus de 5300 résidences et forçant l’évacuation de plus de 4000 personnes. Environ 600 résidences seraient des pertes totales.