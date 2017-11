Atteinte du trouble de la personnalité limite, elle livre un vibrant témoignage

Les troubles de santé mentale sont encore méconnus pour plusieurs, et bien souvent incompris.

Une jeune mère d'Arvida, qui vit avec un trouble de la personnalité limite, fait preuve d'un grand courage aujourd'hui, en brisant le silence.

Marie-Loup Gilbert-Tremblay a reçu un diagnostic de bipolarité il y a environ 6 ans. Sa vie est une montagne russe d'émotions.

«C'est blanc ou noir. Tout est blanc ou noir.»

Durant sa grossesse l'an dernier, elle a arrêté sa médication. Elle a alors compris qu'il y avait plus encore: un trouble de la personnalité limite.

«Disons qu'une personne va dire une affaire de travers... La minute avant, la personne était la meilleure au monde. Et là, ça devient la pire du monde! Je ne veux plus rien savoir.»

Au départ, cette réalité était particulièrement éprouvante pour son couple.

«Admettons qu'il arrive et lui, sa journée s'est mal passée. Il me parle avec un ton un peu plus direct. Moi, je le prends personnel.»

Hypersensible, un rien pouvait mener à une escalade.

«Là, je n'écoute plus... Pouf! Les "fuses" sautent! Je me lève, je prends un verre rempli de jus et je le lance. Je pogne

les rideaux, je tire, j'arrache la pole.»

Risque de perdre son emploi

Un tempérament imprévisible, difficile pour la vie personnelle, et professionnelle aussi.

«J'ai failli perdre mon emploi à cause de ça durant ma grossesse.»

Heureusement, il y a de la médication qui aide beaucoup. Mais aussi, des ressources.

L'organisme Le Maillon par exemple, à Chicoutimi, aide non seulement les personnes qui souffrent de ce trouble, mais leurs proches également.

«Mon chum ça l'a vraiment aidé. De savoir comment réagir. Et moi aussi, d'avoir des outils, pour m'aider moi à m'améliorer. Ça prend des professionnels. Ils ont vraiment des trucs, des outils et des fois, on peut être surpris!»

Et dans son cas, il y a aussi l'arrivée de son enfant qui a fait une différence.

«Avoir un bébé, ça m'a ramenée. Je suis plus tranquille.»