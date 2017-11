Le tyran de la Beauce reconnaît des crimes, mais ne s’en souvient pas

Sans jamais faire d’aveux, le tyran de la Beauce a déclaré lors de son contre-interrogatoire, lundi, être prêt à «reconnaître» les agressions sexuelles pour lesquelles il est accusé sur des mineures, dont deux de ses filles, même «s’il n’a pas de souvenirs». «Je vais prendre pour acquis que ce qu’ils [les enfants] ont dit était la vérité», a-t-il affirmé.

Questionné par le procureur de la Couronne, Me Nicolas Champoux, qui a souligné à l’accusé de 63 ans qu’il avait lui-même affirmé avoir «une câline de bonne mémoire», le tyran a soutenu avoir possiblement «emmuré» en lui des souvenirs d’une période «tellement dure» de sa vie.

S’il persiste à dire qu’il n’a pas été le bourreau qui aurait fait vivre des sévices quotidiens à ses neufs enfants tel que ces derniers l’ont raconté au procès, le tyran a soutenu vouloir «prendre la partie des enfants» et «plaider coupable» en ce qui a trait aux accusations d’agression sexuelle.

Le sexagénaire est accusé d’avoir agressé sexuellement deux de ses filles lorsqu’elles étaient enfants, en plus de deux jeunes voisines et d’une gardienne de 14 ans.

Pour les aider à «guérir»

«En ce qui concerne les agressions, moi aussi j’en ai effacé, des choses (NDLR: il a allégué vendredi avoir été victime de viol et de violence dans son enfance). [...] Si je suis condamné, pis que je nie, [...] une victime est pas contente de ça. Elle, ce qu’elle veut, c’est une reconnaissance. [...] Ce que je veux, c’est qu’un jour, ils puissent vivre et dire : “Papa a reconnu ce qui est arrivé”. C’est pour ça que même si je me souviens pas, je reconnais, parce que je les crois», a-t-il dit, laissant entendre qu’il le fait pour aider ses victimes à «guérir».

L’accusé a toutefois continué à faire valoir que l’événement sur la chaise berçante, où il aurait masturbé l’une de ses filles de 13 ans, ne s’est jamais déroulé de cette façon.

Selon son récit, il lui aurait, sans plus, involontairement touché un sein... ou «entre les jambes», a-t-il ajouté, confus.

Contradictions

En contre-interrogatoire – qui s’est étiré sur tout au plus deux heures –, le procureur de la Couronne a montré à l’accusé des séquences de son interrogatoire au poste de police lorsqu’il a été arrêté, en 2015.

Me Champoux a fait admettre du bout des lèvres à l’accusé qu’il a menti à l’enquêteur en niant avoir eu des relations sexuelles avec la gardienne.

«À ce moment-là, il y avait une accusation. J’attendais de voir si y avait des charges», a répondu le tyran.

Le procureur de la Couronne a aussi exposé à l’accusé – qui a déménagé de nombreuses fois avec sa famille dans les années 80 et 90 - des contradictions dans son témoignage quant aux dates où ils se trouvaient à ses différentes résidences.

Un autre témoin?

Le tyran, qui aurait été d’une extrême violence à l’endroit de ses neuf enfants et de sa femme pendant près de 20 ans, a maintenu n’avoir jamais menacé avec une arme à feu la fratrie, ou encore avoir battu ces derniers à l’aide de divers objets, tels qu’une pelle ou une ceinture.

La défense fera savoir en après-midi lundi si elle fera entendre un autre témoin.

Les plaidoiries doivent avoir lieu la semaine prochaine.

Rappelons que le tyran fait face à 62 chefs d’accusation, dont agressions sexuelles, menaces, voies de fait et séquestration, pour des gestes qu’il aurait commis à l’endroit de 13 victimes, surtout dans les années 80 et 90.