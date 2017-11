Les commerçants découragés par les performances des Canadiens

Les récentes contre-performances des Canadiens de Montréal inquiètent les commerçants qui craignent un printemps sans séries éliminatoires.

Près de deux mois après un début de saison en dents de scie, les restaurateurs sentent un impact sur le chiffre d’affaires.

«Présentement, on est jusqu'à à peu près rempli. L'année dernière, on avait une liste d'attente, c'est quand même un gros changement», explique Tania Rebuli, gérante du Bâton Rouge situé à quelques mètres du Centre Bell.

D'autres brasseries sportives voient de plus en plus se dessiner la possibilité que le Tricolore ne se rende pas aux séries, ce qui ravive l'inquiétude.

«Si ça ne se replace pas, il va falloir commencer à se préparer parce qu'au printemps, on sait que tout ce qu'il y a autour de l'engouement des séries, la course aux séries, c'est toujours intéressant. On n’est pas à l'abri, en ce moment, d'un désintérêt plus tôt de la part des partisans», constate Jean Bédard, président du groupe Sportscene.

Quitter avant la fin du match

Certains employeurs remarquent que l’esprit est moins à la fête lors de la diffusion des matchs sur les écrans géants.

«La demande pour mettre le son est moins grande. Les gens vont quitter après une ou deux périodes. On ressent que c'est beaucoup moins festif», souligne le directeur de la Cage Brasserie sportive du Complexe Desjardins Guillaume Brière.

Les boutiques peu achalandées

Les commerces qui vendent la marchandise à l'effigie des Canadiens sont aussi bien en mesure de voir l'impact sur leur chiffre d'affaires, depuis le début de la saison.

«On sent que la demande est en baisse surtout depuis les deux dernières semaines. J’ai plus de demandes pour les autres équipes», ironise Zakari Fernandes.

Même la classe politique cherche des solutions.

«Il va falloir faire un grand ménage. Comment ça se fait qu'on ait perdu (P.K.) Subban, (Alexander) Radulov ou (Andrei) Markov?», se résigne le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

«Il faut juste qu'ils se motivent! Let's go, les gars! Il faut qu'ils travaillent plus fort dans les coins! Ce n'est pas ça qu'on dit : 'travailler plus fort dans les coins'?», affirme la mairesse de Montréal Valérie Plante.