Les libéraux accusés de sacrifier la sécurité dans les avions

Le Bloc québécois accuse le gouvernement Trudeau de sacrifier la sécurité des passagers au profit d’un accommodement religieux en permettant le port du kirpan dans les avions, ce dont il s’est vivement défendu.

À partir du 27 novembre, les lames de six centimètres et moins - à l'exception des lames de rasoir et des découpoirs - seront autorisées à bord des vols intérieurs et internationaux, sauf en direction des États-Unis.

Cette décision permettrait à certains sikhs pratiquants de conserver sur eux leur kirpan, un petit couteau cérémonial.

«Le ministre des Transports est-il en train de nous dire que, pour lui, l'édit religieux est plus important que la sécurité des passagers ?», a déclaré lundi à la période de questions le bloquiste Xavier Barsalou-Duval.

Le ministre des Transports Marc Garneau a répliqué que la décision vise d’abord et avant tout à harmoniser les règlements canadiens avec les normes internationales.

«La sécurité des passagers et de notre réseau de transport aérien est une priorité, a-t-il assuré. De temps en temps, nous revoyons la liste des objets et des produits qui sont permis ou défendus. Nous avons pris la décision d'accepter des lames mesurant jusqu'à six centimètres ou, si on le préfère, deux pouces et demi, dans les avions.»

Revenant à la charge, un autre député bloquiste a rappelé au ministre Garneau que le port du couteau cérémonial sikh est interdit aux États-Unis.

Poudre pour bébé

La liste d’interdiction inclut aussi «le gel pour les cheveux, les bouteilles d'eau, la poudre pour bébé, le sel de bain», a énuméré Louis Plamondon.

«Est-ce que le ministre va refaire ses devoirs, réviser la liste des articles interdits et reconnaître que le couteau, c'est plus dangereux que de la poudre pour bébé ?», a-t-il lâché.

L’air moqueur, Marc Garneau a répondu que la quantité permise de poudre à bébé et de sel de bain s’élève à un peu plus d’une «cannette de coke».

«S'il a besoin de plus d'une cannette de poudre de bébé, pendant son voyage, qu'il vienne me voir», a ironisé M. Garneau au visage de son rival bloquiste.