Les PME en Beauce embauchent à l’étranger

De plus en plus d’entreprises de la Beauce recrutent des travailleurs à l’étranger pour déjouer la pénurie de main-d’œuvre.

Incapable de trouver des travailleurs qualifiés au Québec, le fabricant de semi-remorques Manac de Saint-Georges de Beauce recrute maintenant au Costa Rica et au Nicaragua.

Au cours des dernières années, une trentaine de soudeurs en provenance du Costa Rica sont débarqués en Beauce pour travailler dans l’usine de Manac.

«Ce sont de très bons travailleurs et ils s’adaptent rapidement», a précisé au «Journal de Québec» le grand patron de Manac, Charles Dutil.

Les soudeurs du Costa Rica gagnent en moyenne 4 $ l’heure dans leur pays.

Chez Manac, leur salaire de base se situe autour de 15 $ l’heure. Après deux ans, ils peuvent gagner 20 $ l’heure.

Manac, qui emploie tout près de 800 personnes à son usine de Saint-Georges, dit être constamment à la recherche de travailleurs alors qu’une vingtaine de postes sont à pourvoir actuellement.

Manac dit avoir élargi son champ de recherche au Nicaragua récemment en accueillant en Beauce plusieurs travailleurs de ce pays d’Amérique du Sud.

«Ils arrivent ici avec certaines qualifications et on s’occupe de reste en les formant selon nos standards», a indiqué M. Dutil.

Olymel recrute à Madagascar

L’usine d’Olymel de Vallée-Jonction mise également sur l’international pour combler ses besoins criants de travailleurs. Plusieurs dizaines de postes sont à pourvoir.

Actuellement, une trentaine de travailleurs de l’usine de Vallée-Jonction proviennent de l’étranger.

Chaque jour, Olymel envoie des navettes à Québec et à Lévis pour aller chercher des travailleurs immigrants reçus et les amener à son usine de Vallée-Jonction.

Une délégation d’Olymel est actuellement en mission de recrutement à Madagascar et à l’île Maurice pour tenter de séduire une centaine de travailleurs.

«D’ici février, on prévoit embaucher 500 travailleurs dans nos usines au ¬Québec», note le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault.

Olymel dit offrir des salaires très compétitifs, variant de 17,89 $ à 20,85 $ l’heure dans ses usines.

En Tunisie

Chez le fabricant de charpentes d’acier Structure SBL à Saint-Benoît-Labre, dans la région de Beauce-Sud, on recrute du côté de la Tunisie depuis quelques années.

En janvier dernier, Structure SBL a notamment embauché six soudeurs tunisiens.

Depuis avril dernier, le gouvernement du Québec a rendu la tâche plus facile aux entreprises de la Beauce qui cherchent des soudeurs.

Le métier de soudeur fait maintenant partie d’une liste de professions admissibles au traitement simplifié pour les travailleurs immigrants.

Selon la direction de Structure SLB, le processus d’embauche de soudeurs tunisiens, qui pouvait prendre jusqu’à huit mois par le passé, sera maintenant beaucoup plus rapide.

Les moyens pour recruter à l’étranger

• Embauche d’une firme locale de recrutement

• Bouche-à-oreille pour recommandations

• Réseaux sociaux comme LinkedIn et Facebook

• Mission de recrutement

L’immigration fait partie de la solution

Dans la région de la Beauce, plusieurs milliers de postes sont actuellement offerts par les entreprises qui peinent à trouver des travailleurs.

«On ne parle plus de quelques centaines de postes à combler, mais bien de 2000 à 3000 emplois disponibles», soutient la porte-parole de l’organisme La Beauce embauche, Mélanie Poulin.

Avec un taux de chômage aussi bas que 2,4 %, les entreprises n’ont d’ailleurs plus d’autre choix que de se tourner vers l’international.

«C’est là que les entreprises s’en vont. Et il faut bien les préparer, car on veut que les travailleurs qu’ils vont aller chercher demeurent ici dans la Beauce par la suite», indique Mme Poulin.

Sur les ondes des stations de radio de la Beauce, les annonces d’embauche sont ¬devenues une réalité quotidienne pour les entreprises.

«On sait que c’est un problème qui touche maintenant tous les secteurs de l’économie. L’immigration fait partie de la solution», souligne la directrice générale de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, Nancy Labbé.

Mission à Paris

À la demande des entreprises des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, l’organisme Québec International tiendra une mission de recrutement à Paris les 25 et 26 novembre.

Plus de 440 emplois seront offerts aux travailleurs français au sein de 25 entreprises présentes sur place.

Parmi les postes affichés, on recherche des informaticiens, des ingénieurs, des cuisiniers, des soudeurs, des machinistes et des comptables.

Depuis 2008, Québec International organise des missions de recrutement de travailleurs étrangers partout dans le monde. Ces missions à l’étranger ont permis à recruter 1439 travailleurs qualifiés.

«Cela représente plus de 3600 nouveaux arrivants dans la ville de Québec et sa région -métropolitaine, incluant conjoints et enfants», rappelle la porte-¬parole de Québec International, Sylvie Fortin.