Près de 300 millions $ pour internet haute vitesse en région

Québec, Ottawa et le secteur privé investiront 290 millions $ pour permettre à 100 000 foyers québécois en région d’avoir accès à internet haute vitesse.

Québec investira 105 millions $, Ottawa 87 millions $, tandis que des entreprises privées et des donateurs contribueront à hauteur de 98 millions $.

Plus de 80 projets, retenus selon un appel d’offres, seront financés à travers le Québec, dans le cadre des programmes Québec branché et Brancher pour innover. Ces projets permettront d’amener la fibre optique dans plus de 14 régions où l’accès à internet est lent ou inexistant.

Le premier ministre Couillard, qui a participé à l’annonce faite en Mauricie, y voit une occasion de garder les jeunes en région.

«Nous devons donner aux jeunes les moyens d’y réaliser leurs rêves et leurs ambitions», a indiqué M. Couillard, par communiqué.

«C’est un pas majeur vers l’essor de régions innovantes entièrement branchées sur le monde et ouvertes aux collaborations locales et internationales», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre fédéral de l’Innovation, Navdeep Bains, croit que les Canadiens ont besoin de cet accès à internet pour «mener leurs affaires et bâtir des collectivités solides».

«L'accès à des services Internet haute vitesse abordables n'est plus un luxe. Ces services sont des outils essentiels pour tous les Canadiens, quel que soit l'endroit où ils vivent», a-t-il ajouté.

La nouvelle était très attendue en Mauricie

«Un jeune entrepreneur m'a dit que ça lui prenait moins de temps de prendre une clé USB et l'envoyer par la poste que d'envoyer ses fichiers par internet», a raconté le premier ministre Couillard, de passage à Louiseville pour l’annonce.

Pour l’entreprise Marquis Imprimeur, à Louiseville, c'est une arme de plus pour faire face à la concurrence mondiale.

«Quand vous commandez un livre il n'est pas toujours imprimé alors ça prend de la bande passante et disons qu'ici ça n'allait pas très vite alors ça va vraiment nous aider», a expliqué Serge Loubier, de Marquis Imprimeur.

À Saint-Élie-de-Caxton, la nouvelle est aussi bienvenue non seulement pour les citoyens, mais également pour le développement économique.

«Ça va permettre à des gens de venir s'établir chez nous», a affirmé le maire de Saint-Élie-de-Caxton, Robert Gauthier.

Au total, 360 collectivités rurales et éloignées pourront avoir accès à internet haute vitesse, dont 34 en Mauricie.

-Avec la collaboration d'Émilie Vallée