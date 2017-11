Randy Tshilumba porte sa cause en appel

Condamné à la prison à vie pour le meurtre de Clémence Beaulieu-Patry dans un Maxi de Montréal, Randy Tshilumba a porté sa cause en appel, lundi.

Il demande à la Cour d'appel du Québec la tenue d'un nouveau procès ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Randy Tshilumba avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans le 25 octobre dernier, en lien avec ce drame survenu le 10 avril 2016, dans une épicerie Maxi de la rue Papineau à Montréal où travaillait Clémence Beaulieu-Patry.

Le jour du meurtre, après s’être dirigé dans la section des vêtements, l’accusé a sorti son arme pour poignarder sa victime à 14 reprises avant de prendre la fuite.

Lors du procès, il s’était justifié en plaidant les troubles mentaux et en affirmant qu’il avait développé la conviction que Clémence Beaulieu-Patry et ses amies voulaient le tuer. Le jury ne l'avait pas cru et l'avait finalement reconnu coupable de meurtre au premier degré.