Sirop d’érable : Rogers Sugar met la main sur Decacer

Rogers Sugar accroit sa présence dans le monde du sirop d’érable en mettant la main sur Decacer, une entreprise d'embouteillage et de distribution de sirop d'érable et de sucre d'érable, dont les installations sont à Dégelis, dans le Témiscouata.

C’est par sa filiale L.B. Maple Treat que Rogers Sugar payera 40 millions $ pour acquérir Decacer, dont le siège social est à Lévis.

«Cette opération représente une autre étape importante de nos initiatives de croissance stratégique visant à renforcer notre position de leader dans le secteur acéricole en croissance. Decacer vient élargir nos activités relatives au sirop d'érable et étoffer notre offre de produits, en apportant notamment une technologie de déshydratation unique du sucre d'érable, ce qui en fait un excellent ajout à notre portefeuille de produits du sucre destinés aux consommateurs et aux entreprises de transformation des aliments», a mentionné le président et chef de la direction, John Holliday, par communiqué, lundi.

Rogers Sugar, qui possède aussi Lantic, avait avalé L.B. Maple Treat (LBMT) de Granby en août dernier. Elle avait alors payé 160,3 millions $.

«Nous estimons que, sur une base pro forma, plus de 20 % du chiffre d'affaires total de la Société proviendra du sirop d'érable, et que plus de 70 % de ces ventes seront faites à l'étranger. Cette acquisition, qui s'ajoute à l'achat de LBMT en août 2017, nous permettra de créer une plateforme robuste et d'engendrer diverses synergies sur le plan des ventes et de l'exploitation, en plus de préparer le terrain pour la croissance interne», a précisé John Holliday.

Rogers Sugar est basée à Montréal.