Tom Cruise blessé, le tournage de Mission: Impossible 6 prend encore du retard

Tom Cruise s'est cassé la cheville en août dernier après avoir violemment frappé un mur alors qu’il filmait une cascade aérienne où il sautait d’un bâtiment à un autre. Le tournage a été arrêté pendant sa convalescence et a repris en octobre, mais, cette fois, il aurait été reporté jusqu'en 2018 car la cheville de l’acteur n’est pas complètement guérie.

« Tom est revenu plus tôt mais cela s'est avéré être une erreur, a déclaré une source au journal The Sun. Le plan initial prévoyait la reprise du tournage en décembre, et maintenant ils regrettent de ne pas avoir attendu jusque-là. Tom n'est pas encore à son meilleur niveau et ils ne veulent pas se précipiter pour le tournage, donc rien d'autre ne sera fait avant l'année prochaine, c'est un gros revers ; beaucoup de travail a été annulé. »

En août dernier, les dirigeants de Paramount Pictures avaient déclaré que le film était toujours prévu pour une sortie le 27 juillet 2018, mais on ne sait pas si cela reste le cas après ce second retard.

Le réalisateur Christopher McQuarrie avait déjà expliqué au magazine Empire qu'il utiliserait cette pause pour travailler sur la post-production de scènes déjà filmées. « Nous avons déjà tourné une grande partie du film, donc vous prenez juste une grosse partie de la post-production et vous la faites plus tôt », avait-il indiqué.

Il a également félicité Tom Cruise pour avoir continué à jouer tout au long de la prise, se hissant sur le toit du bâtiment et boitant devant la caméra, malgré sa cheville cassée. « Il savait à cet instant : "Bon, on ne va pas pouvoir la refaire..." Alors il s'est levé et a terminé la prise malgré la douleur, et puis il est sorti du cadre et dès qu'il a su qu'il était hors caméra, il s’est effondré... Il savait que c'était le seul moyen de garder la prise. »

Le film met également en vedette Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan et Simon Pegg.