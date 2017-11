U2 ajoute une supplémentaire à Montréal

La bande à Bono prolongera de peu son séjour dans la métropole, alors que U2 se produira deux soirs au Centre Bell, les 5 et 6 juin prochain, a-t-on appris lundi.

Tout comme l’album «Song of Experience», le 14e effort studio à paraître le 1er décembre, fait échos au précédent «Songs of Innocence» (2014), la tournée «EXPERIENCE + INNONCENCE» s’inscrit en droite lignée avec la plus récente «INNOCENCE + EXPERIENCE» de 2015.

Ceux qui souhaitent se procurer un billet pour cette nouvelle date annoncée pourront le faire à compter du 4 décembre, à 10 h., via le service Fan Certifié, afin que les billets tombent en majorité aux mains des fans, plutôt qu’à des robots et des revendeurs.

Le 17 novembre dernier, U2 a dévoilé un deuxième extrait enregistré en collaboration avec le rappeur Kenrick Lamar, «American Soul», qui sort tout juste après «Get Out of Your Own Way.»

Rappelons qu’en 2015, la formation irlandaise s’était arrêtée pour 4 jours dans la métropole.