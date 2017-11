Un bon Samaritain sauve un harfang des neiges

Michel Boucher, le directeur de l’organisme rimouskois L'Arrimage spécialisé dans les dépendances, a eu toute une surprise cette fin de semaine.

Connaissant son intérêt pour les oiseaux, un couple l’a appelé en pleine nuit pour l’informer qu'un harfang des neiges venait d’être happé en plein centre-ville de Rimouski par une voiture. L'oiseau tentait en fait d'attraper un goéland et, au moment de prendre son envol, il a été heurté par un véhicule.

Le couple qui a observé la scène a d'abord appelé la Sûreté du Québec, qui les a référés aux agents de la faune. Toutefois, les bureaux de la faune étant fermés les fins de semaine, le couple, qui connaissait Michel Boucher et son intérêt pour les oiseaux, a pensé qu'il pourrait apporter de l’aide.

M. Boucher s’est occupé du volatile la nuit même. Il a installé la petite femelle dans un bac en plastique, avant de l'amener sur le site de L'Arrimage où une cage pour les tourterelles est installée à l'extérieur.

Un peu sonné, le harfang, qui a été surnommé Mica, a très peu mangé et ne s'est pas envolé. «J'ai acheté une souris à l'animalerie. Je l'ai mise sur la cage, elle se promenait. La souris est même montée sur elle jusqu'à son bec. Je me suis dit qu'elle ne connaissait pas le danger! Mais il ne s'est rien passé, elle s'est promenée pendant que le harfang regardait les alentours», raconte Michel Boucher.

Par le plus grand des hasards, deux étudiantes en médecine vétérinaire, dont Audrey Larin, passaient la fin de semaine en sol rimouskois. Après être entrées en contact avec M. Boucher, elle ont transporté Mica jusqu'à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Mica y est arrivée dimanche en soirée et a été examinée par un interne sur-le- champ. La nature de ses blessures n'est pas encore déterminée avec précision.

«Les premiers soins ont été apportés à l'oiseau. Elle avait une plaie à une aile. On lui a donc fait un petit bandage. On lui a aussi donné des fluides et de la nourriture pour reprendre des forces. Ça va vraiment être la radiologie qui va permettre de déterminer les procédures pour la suite. S'il y a une fracture, ce pourrait être une chirurgie orthopédique», explique Audrey Larin.

Au cours des prochains jours, selon son état de santé, le harfang sera retourné dans la nature. «On va la relâcher dans les environs de Saint-Hyacinthe, plus précisément à Saint-Judes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oiseaux de proie parcourent de longues distances. C'est le cas du harfang des neiges qui accomplit une migration. De toute façon, l'oiseau vivrait un trop grand stress d'être transporté dans une boîte dans une voiture pendant cinq heures pour retourner à Rimouski. Elle va être capable de se retrouver un territoire de chasse dans les environs», ajoute Mme Larin.