Un écrasement d’avion capté sur le vif

Des images saisissantes d'un écrasement d’avion ont été captées sur le vif, dimanche, en Floride.

Les caméras de bord de deux autopatrouilles ont enregistré l’accident depuis deux points de vue différents.

On voit d'abord le petit appareil survoler la route à très basse altitude, mais à très haute vitesse. Le pilote tente de le redresser, sans succès.

Dans l'autre vidéo, l'avion pique du nez avant de s'écraser dans la cour d'une résidence.

Le pilote et son passager n'ont pas été blessés, par miracle, et personne au sol non plus.

Le pilote confirme qu'il a éprouvé des problèmes de moteur durant le vol et qu'il a tenté de faire un atterrissage d'urgence.