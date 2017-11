Une autre manif qui risque d’attirer les casseurs samedi

Les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance, qui organisent une nouvelle manifestation à Québec samedi, se préparent au pire afin de protéger leurs membres, anticipant un autre dérapage orchestré par des casseurs d’extrême gauche.

En août dernier, la contre-manifestation opposée à La Meute avait tourné au vinaigre derrière l’Assemblée nationale. Le militant altermondialiste Jaggi Singh avait notamment été arrêté par les policiers qui avaient déclaré la contre-manifestation illégale.

Les quelque 600 membres de La Meute avaient patienté plusieurs heures dans un stationnement intérieur, le temps que les choses se calment, avant de défiler en silence dans les rues de la capitale. Pas question, cette fois-ci, de se terrer et de reculer face à l’adversité. Ils attendent 1000 personnes dans le secteur de la colline parlementaire.

Sur la page Facebook de La Meute – qui invite ses membres à manifester contre « le mépris systémique du gouvernement Couillard envers la nation québécoise » en raison de son forum sur la diversité et de son projet de loi sur la neutralité religieuse qui n’a pas assez de mordant –, on souligne l’importance de se munir de lunettes de sécurité et d’un « linge humide dans un “baggies” ».

« Ce n’est pas la place pour de jeunes enfants. Pas besoin de vous expliquer pourquoi (...) Nous allons former un bloc monolithique imperméable à toute intrusion indésirable. Les agents de sécurité seront partout sur le pourtour du groupe », peut-on lire.

« On ne s’en va pas pour là pour se battre et provoquer le monde. On va là pour manifester des opinions politiques », a exprimé le porte-parole de La Meute Sylvain Brouillette en entrevue. « La police de Québec, ils savent que les groupes de Montréal vont être là encore pour faire du brasse-camarade. Si les autres décident de traverser les lignes policières, ça va être à leurs risques et périls. On va considérer qu’on est en légitime défense et personne ne va se faire frapper par un débile, on va s’occuper d’eux, c’est sûr », a-t-il prévenu.

Labeaume fait confiance au SPVQ

Interpellé lundi soir par un citoyen qui s’inquiète de l’arrivée potentielle de « plusieurs autobus réservés en provenance de Montréal », le maire Régis Labeaume s’en est remis aux policiers du SPVQ. « On ne peut pas prévoir l’imprévisible, mais on fait confiance à la police de Québec. Je suis convaincu qu’ils feront bien leur travail, dans des conditions qui sont toujours extrêmement difficiles. »