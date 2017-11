Arborite fermera son usine de LaSalle

L’usine d’Arborite de l’arrondissement de LaSalle à Montréal fermera ses portes au mois de février prochain, jetant à la rue plus de 100 travailleurs.

Elle cessera de fabriquer des revêtements de comptoirs au profit des usines américaines de sa maison mère Wilsonart au Texas.

Joël Perreault, représentant pour Unifor, a déploré que les responsables de Wilsonart préfèrent fermer l’usine plutôt que de l’optimiser pour la rendre aussi performante que les autres.

« C’est très triste. Ça fait 22 ans que je travaille pour cette compagnie-là. Le marketing et le design restent ici, mais la production s’en va aux États-Unis », a dit Terry Gentile, directrice du marketing de l’entreprise fondée ici, visible dans le paysage montréalais depuis 1948.

Made in USA

L’usine de Montréal sera reconvertie en centre de distribution de produits... américains. Plus de 100 employés sur les 149 seront mis à la porte, dont des manoeuvres et des mécaniciens.

Terry Gentile laisse entendre que l’installation québécoise était la plus vieille des trois usines de Wilsonart et que ce facteur a été décisif. « Le 9 février prochain, la production va cesser complètement. C’est au Texas et en Caroline du Nord qu’elle va reprendre », poursuit-elle.

De son côté, Joël Perreault, représentant national d’Unifor, s’indigne de la façon dont Arborite a annoncé la nouvelle aux employés vendredi dernier en fin d’après-midi. « Ça a été fait de façon cavalière. Les Américains sont venus faire leur annonce en anglais seulement, entourés de gardiens de sécurité, et sont ensuite repartis en avion », regrette-t-il.

M. Perreault dit que l’usine était rentable. « Je ne vous cacherai pas que c’est sûrement le protectionnisme américain qui fait des ravages », a-t-il conclu.