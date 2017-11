Il exerce le métier de barbier avec passion depuis 60 ans

Lorsque Ronald Bernier est devenu barbier, Maurice Duplessis régnait sur le Québec et venait d’annoncer la construction de la première autoroute entre Montréal et Saint-Jérôme. Soixante ans plus tard, il est toujours aussi passionné.

Le salon de M. Bernier, 79 ans, est bien plus qu’un endroit pour se faire couper les cheveux. Il est devenu un véritable club social pour les gens de son quartier à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

« J’ai beaucoup de clients qui se sont fait couper les cheveux il y a une semaine ou deux et qui arrêtent quand même juste pour venir s’asseoir et jaser, pour prendre des nouvelles. Je leur donne une bouteille d’eau et on jase », ajoute celui qui est installé à Sainte-Thérèse depuis 58 ans.

À ses débuts, les coupes de cheveux coûtaient 0,75 $.

L’homme aime tellement le métier de barbier que, pendant 30 ans, il le pratiquait même les soirs et la fin de semaine alors qu’il avait un emploi à plein temps chez General Motors.

Il touche d’ailleurs une pension du constructeur automobile américain. Il pourrait se la couler douce et profiter de sa retraite, mais ce n’est pas dans son ADN.

«Je continue à travailler parce que ça passe le temps. Je ne me vois pas sur une chaise berçante», explique celui qui travaille maintenant trois jours par semaine.

Son salon, situé au rez-de-chaussée de sa résidence, a conservé un certain cachet d’antan et il est le point de rencontre de plusieurs personnes du quartier.

Une histoire de couple

La conjointe de M. Bernier, Gysel Charron, partage la même passion que lui. Elle a d’ailleurs son propre salon de coiffure pour dames dans la pièce adjacente. Mme Charron a toutefois dû arrêter de travailler pour subir une opération à une cheville, mais elle est impatiente de retrouver ses clientes.

«Je suis prise dans le plâtre au deuxième étage de la maison. Parfois, en regardant par la fenêtre, je vois des clientes passer dans la rue, je leur envoie la main. J’ai vraiment hâte qu’on m’enlève ce plâtre-là pour retourner dans mon salon», raconte Mme Charron avec passion.

Si le paysage de sa ville a changé au cours des 58 dernières années avec la construction de condos et de la gare de train tout près, sa clientèle aussi a bien changé. M. Bernier est toujours à son poste et il garde la forme, mais tous n’ont pas eu la même chance.

Le temps fait son œuvre

«Depuis 10 ans, j’ai perdu au moins 82 clients, en plus de ceux que je ne sais pas. Je vais couper les cheveux sur la montée Gagnon à la résidence de personnes âgées. J’ai trois clients. Je vais aussi à la résidence de Sainte-Rose et au foyer Drapeau. Ce sont des clients qui venaient ici et qui sont aujourd’hui en fauteuil roulant, qui sont paralysés ou qui souffrent d’Alzheimer», relate avec tristesse le barbier.

Celui qui a cinq enfants et huit petits-enfants partage avec plaisir le secret de son succès.

«Travailler tranquillement et parler aux clients. Et pour ce qui est de la santé, il faut manger tranquillement, des petites portions, mais plus souvent. Pas trop de sucre et beaucoup d’eau.»

- Avec la collaboration de monjournal.ca