Il retrouve le corps de son fils juste avant la fin des fouilles

Incapable de se faire à l’idée de rentrer au Québec sans savoir ce qui était arrivé à son fils disparu, un père a donné l’ultime effort qui a permis de retrouver son corps dans un marais.

« Je me suis demandé ce qu’il aurait pu faire ce soir-là. J’ai regardé autour, et j’ai aperçu dans un marais un petit carré de tissu bleu, d’un pouce par deux pouces. C’était un morceau de son manteau », lance Jean-Claude Poirier.

Il venait de retrouver son garçon, Félix Désautels-Poirier, porté disparu depuis deux semaines au parc naturel Arcata, en Californie. Malgré l’horreur de la découverte, le soulagement l’a emporté chez l’homme, qui redoutait de devoir revenir au pays sans savoir ce qui était arrivé à son fils.

« C’est tellement vaste comme endroit, on avait l’impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Je suis soulagé de l’avoir retrouvé, mais aussi vraiment dévasté par sa perte », confie le père.

Au moment de la tragique découverte, lundi, M. Poirier s’apprêtait pourtant à abandonner les recherches auxquelles il participait depuis cinq jours.

« On ne savait plus où chercher. Ça faisait 20 fois qu’on repassait dans tous les sentiers. Il mouillait, j’étais trempé et fatigué, explique-t-il. Je devais quitter les lieux 10 minutes après et revenir au pays aujourd’hui. Probablement qu’on ne l’aurait jamais retrouvé. »

Recherches intenses

Au début du mois, Félix Désautels-Poirier avait rejoint en Californie une amie. Le soir du 6 novembre, ils s’étaient rendus avec d’autres copains à la réserve naturelle d’Arcata pour y faire la fête et camper. En état d’ébriété, le jeune homme a ensuite été pris en charge par des amis, qui l’ont aidé à se coucher. C’est plus tard dans la nuit que Félix a dû se lever et tomber dans le marais, croit son père.

« Il a sûrement voulu aller dans sa tente et il s’est trompé de chemin. Il n’avait pas ses lunettes et il faisait très noir. Il y a beaucoup de végétation au sol, il a dû s’enfarger », expose M. Poirier.

Sa disparition a été signalée le lendemain par des amis, qui avaient retrouvé ses effets personnels à l’endroit où ils l’avaient couché la veille.

Déterminé à retrouver son fils, M. Poirier s’est envolé pour la Californie la semaine dernière. Sur place, il a été rassuré de constater toutes les démarches des policiers. Bateaux, hélicoptères, drones, chiens pisteurs. Plusieurs efforts étaient mis en place.

Selon lui, l’endroit où son fils a été retrouvé, « à 30 pieds d’où lui et ses amis avaient fait le party », avait déjà été fouillé. Le corps était cependant recouvert de végétation.