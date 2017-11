La mise à jour économique présentée aujourd'hui

Le ministre des Finances du Québec Carlos Leitão présentera, mardi après-midi, la mise à jour économique de l’automne à l’Assemblée nationale.

Sans s’adresser aux médias, le ministre Leitão a publié un mot sur sa page Facebook.

«Nous avons posé des gestes importants pour remettre la maison en ordre, pour redresser les finances publiques, rétablir la confiance et relancer notre économie. Nous disposons désormais d’une situation économique et financière enviable et durable, dont les familles du Québec vont pouvoir bénéficier pleinement», a-t-il mentionné.

Le chroniqueur politique du «Journal de Montréal», Antoine Robitaille, souligne que «l’économie du Québec va bien et les finances publiques aussi».

Des baisses d’impôt et des réinvestissements en Éducation et en Santé sont attendus.