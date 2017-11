La Ville de Montréal prête pour les opérations de déneigement

L’hiver approche et la Ville de Montréal dit être prête à affronter les premières tempêtes de neige.

Dans quelque 30 garages, les employés mettent la touche finale aux 600 appareils de déneigement.

«En tout et partout, à la Ville de Montréal, on peut compter sur la présence de 450 employés mécaniciens, qui vont nous permettre d'entretenir et préparer les équipements», affirme Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

Montréal tente notamment de maximiser ses opérations en combinant du matériel qui travaille plus fort et plus vite.

La Ville possède également des milliers de pièces pour réparer les équipements qui se brisent lors des opérations. À Montréal, plus d'une centaine de souffleuses doivent être réparées par année, souvent en raison de débris laissés sur les trottoirs par les citoyens.

L’administration municipale prévoit en moyenne 150 millions de dollars de budget de déneigement par année. L'an dernier, ce montant a atteint 171 millions de dollars, car il est tombé 36 centimètres de neige de plus que la moyenne.