Le Québec fumera d’abord du cannabis d’ailleurs

Le Québec accuse un tel retard dans sa production de cannabis que les entreprises de la province ne pensent pas suffire à la demande à temps pour la légalisation prévue l’été prochain.

«L’industrie québécoise est en train de perdre la course à la production du cannabis légal», estime Pierre Killeen, vice-président d’Hydropothecary, de Gatineau.

Selon la première entreprise qui produit du cannabis légal au Québec, il est «presque impossible» que l’offre des compagnies homologuées dans la province soit assez grande pour répondre à la demande au lendemain de la légalisation.

Plus en Ontario

M. Killeen craint que les adeptes de cette drogue décident de rester sur le marché noir... ou de se tourner vers une autre province.

Seule une autre compagnie, l’Albertaine Aurora, s’est installée dans la région de Montréal cet automne. Une pâle comparaison par rapport à l’Ontario, qui en compte déjà 41.

Le manque d’information des entrepreneurs, les restrictions quant à l’accès au cannabis médical, les démarches laborieuses auprès du gouvernement qui prennent généralement plusieurs années ont été des raisons évoquées pour ce retard.

Profits

Tous les producteurs contactés par «Le Journal de Montréal» s’entendent pour dire que des provinces où l’industrie est mieux implantée, comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique, pourraient faire des profits au Québec avec l’or vert.

«C’est possible que le cannabis consommé au Québec ne provienne pas entièrement de la province, surtout au début», admet Adam Greenblatt, chef de marques au Québec pour Canopy Growth, un important producteur de cannabis de l’Ontario.

L’entreprise attend «d’un jour à l’autre» son permis de Santé Canada pour démarrer sa production de cannabis aux fins médicales à Saint-Lucien, près de Drummondville.

Rattrapage

Elle fait partie des 50 entreprises qui sont en voie d’obtenir un permis au Québec, selon Santé Canada. Signe que l’écart pourrait bien être rattrapé dans quelques années, le temps de traiter les demandes.

C’est du moins ce que croit Cam Battley, vice-président directeur de la compagnie albertaine Aurora, qui vient tout juste d’obtenir le droit de faire pousser du cannabis aux fins médicales à Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal. Selon lui, le Québec est «un endroit extraordinaire» pour faire pousser l’herbe bientôt légale.

«Le Québec est le second marché au Canada. Les coûts de l’électricité y sont extrêmement bas, et il y a un grand bassin de gens talentueux et bien éduqués dans les domaines de l’agriculture et de la science», énumère-t-il.

Des années pour avoir son permis

Les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la production de cannabis récréatif doivent faire une panoplie de démarches pour obtenir un permis de production à des fins médicales, ce qui prend généralement des mois, voire des années.

1. Déposer une demande

La demande doit notamment contenir le plan du bâtiment, un plan de sécurité, les documents prouvant que la municipalité approuve le projet, une vue du terrain, etc. « Santé Canada m’a dit qu’elle n’avait qu’une petite précision à me demander et elle m’a envoyé 80 questions à développement », raconte Keven Boisvert, des Écuries SiCi Stan, qui attend d’un jour à l’autre l’autorisation pour commencer la construction de sa serre.

2. Vérification par la GRC et une firme externe

La GRC vérifie les antécédents des propriétaires et le dossier est analysé par une firme externe. Ces deux premières étapes ont pris 18 mois dans le cas de M. Boisvert.

3. Construction d’une serre

Le lieu de production en tant que tel doit être érigé et vérifié avant même que Santé Canada n’accepte d’ajouter une entreprise dans la liste des producteurs autorisés.

4. Licence pour la production

Santé Canada accorde à l’entreprise le droit de commencer à faire pousser du pot, mais pas encore celui de le vendre. Elle fait des inspections pour vérifier « les bonnes pratiques de production, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition et la tenue de dossiers ».

5. Test de qualité

Le fédéral analyse ensuite les premiers arrivages de cannabis, afin de s’assurer que le produit est propre à la consommation. « Nous avons l’obligation de fournir deux récoltes qui doivent être vérifiées par Santé Canada », explique Pierre Killeen, vice-président d’Hydropothecary, à Gatineau.

6. Licence pour la vente

Seules deux entreprises québécoises ont atteint ce stade jusqu’à maintenant.

Les producteurs autorisés

Canada : 74

Terre-Neuve-et-Labrador : 0

Île-du-Prince-Édouard : 1

Nouvelle-Écosse : 1

Québec : 2

• Pointe-Claire

• Gatineau

Ontario : 41

Manitoba : 2

Saskatchewan : 4

Alberta : 4

Colombie-Britannique : 17

Yukon : 0

Territoires du Nord-Ouest : 0

Nunavut :0