Le suspect de l'attentat de Manhattan inculpé de 22 chefs d'accusation

Le suspect de l'attentat qui a fait huit morts et 12 blessés le 31 octobre à Manhattan a été inculpé mardi de 22 chefs d'accusation, a indiqué le bureau du procureur fédéral new-yorkais.

Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2010, avait été inculpé dès le lendemain de l'attentat à la voiture-bélier pour violence et destruction de véhicules ainsi que soutien à une organisation terroriste étrangère.

Alors qu'il était encore hospitalisé, ce résident du New Jersey, marié et père de trois enfants, avait clamé son allégeance au groupe État islamique et revendiqué avoir cherché à faire un maximum de victimes en lançant son pick-up sur une promenade très fréquentée de Manhattan.

Mardi, le procureur a ajouté 20 chefs d'inculpation: huit pour meurtres, correspondant aux décès des huit cyclistes (cinq Argentins et une Belge) qu'il a heurtés sur la piste cyclable de la promenade et 12 pour tentatives de meurtre, correspondant aux 12 personnes qu'il a blessées par la même occasion.

M. Saipov, incarcéré à Manhattan, devrait se voir officiellement notifier ces chefs d'inculpation mardi prochain devant le juge fédéral new-yorkais Vernon Broderick, et décider s'il plaide ou non coupable.

Ces chefs d'inculpation l'exposent à la prison à perpétuité ou la peine de mort, souligne le procureur.

Dès que les détails de son allégeance à l'EI étaient apparus début novembre, le président américain s'était clairement prononcé dans un tweet pour la peine capitale.

Dans un État comme New York où la peine de mort n'est pas en vigueur, cela supposerait que le gouvernement fédéral utilise une loi d'exception, une démarche rare qui prendrait des années, selon les experts.

L'attentat du 31 octobre est le premier attentat mortel survenu à New York depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Les autorités ont annoncé des mesures de sécurité renforcées pour les grands événements de rue organisés depuis, comme le marathon de New York le 5 novembre et le grand défilé de la fête de Thanksgiving attendu jeudi.