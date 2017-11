Les dessous du TDAH

Au Québec, environ une personne sur cinq serait atteinte d'un trouble mental diagnostiqué ou non, au cours de sa vie. Les troubles mentaux nuisent à la qualité de vie des personnes atteintes et de leur entourage. Ils sont généralement caractérisés par une altération de la pensée, de l'humeur ou du comportement.

Une petite famille de Chicoutimi-Nord côtoie la maladie mentale au quotidien. Jérôme est le cadet de la famille. Lui et sa mère Mélissa souffrent d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Pour fonctionner correctement, leur cerveau a besoin d'un coup de pouce. «C'est un choc de débuter le traitement. Se dire que l'on a des symptômes, c'est quelque chose. Mais de traverser le pont et de dire je me fais traiter, c'est aussi l'avouer», témoigne la mère de famille.

La prise de médication s'est avérée essentielle. Elle a permis d'établir de meilleures connexions à l'intérieur de leur cerveau. «C'est la même personne, mais en version 2.0, en formule améliorée», illustre Mme Boivin.

Lorsque les pilules ne font plus effet, rien ne va plus chez les Savard-Boivin. «Parfois, on s'arrache les cheveux le matin et on s'arrache les cheveux le soir. Des fois, on se dit qu'on n'a pas de bons moments, reconnaît la dame. C'est comme une petite forêt bien calme. Tu ouvres la porte et tu retrouves un champ de bataille. Et là, tu te demandes qu'est-ce qu'il se passe», ajoute Martin Savard, le conjoint de Mélissa.

Pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, les chantiers sont nombreux et parfois inachevés. Sans médication, Mme Boivin pouvait faire mijoter un plat, passer l'aspirateur, faire une brassée de lavage et oublier d'aller chercher son fils.

«C'était quelque chose, se souvient M. Savard. Les fins de semaine de trois jours, c'était "booké" du vendredi soir au dimanche soir.»

Symptômes

Les émotions en dents de scie, l'opposition, le manque de concentration et les excès de colère, tous des symptômes du TDAH, créent des préjugés. Ils conduisent parfois à l'isolement.

Martin Savard cite en exemple les crises de colère. Celles-ci sont parfois disproportionnées. «Les gens disent: "Mon Dieu, que cé ça?"»

Pour éviter les explosions, Mélissa et son conjoint n'ont pas le choix. Ils doivent travailler en équipe.

«Il faut vraiment être main dans la main. Il faut développer des stratégies. Ne serait-ce que: maman dit oui papa dit non, il faut aligner nos flûtes et parler le même langage», partage Mme Boivin.

«Si on n'est pas une équipe, on ne passe pas à travers», conclut M. Savard.

