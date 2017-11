Les producteurs de serre veulent offrir du pot «made in Québec»

Les producteurs de serre de la province veulent faire du cannabis un marché «made in Québec» où chaque région aurait sa particularité.

«On veut s’assurer d’avoir notre part du marché. On espère qu’il ne sera pas réservé qu’à deux ou trois gros joueurs», insiste André Mousseau, président des Producteurs de serre du Québec, qui a sollicité une rencontre avec le ministre de l’Agriculture pour en discuter.

M. Mousseau compare le marché possible de la marijuana récréative à celui des microbrasseries.

«Il pourrait y avoir une cinquantaine de producteurs, par exemple, qui offrent des produits différents, ça ferait travailler des gens en région et les clients auraient du choix», soutient M. Mousseau.

«Pas si compliqué»

Il estime que les producteurs de tomates, de concombres ou de plantes de serre seraient en mesure de produire aussi du cannabis.

«Il y a des agronomes qui sont allés suivre des conférences sur la production de cannabis, ils seront en mesure de former les agriculteurs ensuite. Ce n’est pas une plante si compliquée que ça», estime M. Mousseau.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) considère que la marijuana est un produit agricole, au même titre que les fines herbes. Il reviendrait donc aux agriculteurs d’en faire pousser.

L’UPA estime d’ailleurs que le marché du cannabis pourrait rapporter 325 millions $ en revenus potentiels pour les producteurs et de 500 à 700 millions $ pour l’ensemble des acteurs de l’industrie.

L’entreprise Hydropothicaire, le premier producteur et distributeur de marijuana médicinale autorisé au Québec par Santé Canada, chiffre même à 1,2 milliard les retombées possibles.

Règles à assouplir

Pour le moment, Santé Canada a indiqué que les normes de production de pot récréatif seraient les mêmes que celles qui encadrent la production de cannabis médicinal. Celles-ci, extrêmement rigoureuses, nécessitent des investissements importants et entraînent de longs délais.

Mais les producteurs croient que ces normes seront assouplies lorsque le cannabis sera devenu un produit de consommation comme les autres.

«Les gens vont s’habituer, on n’aura plus besoin de bunkers et de barbelés comme si c’était de l’or. Il y aura des normes de salubrité, mais au même titre que pour les autres aliments», espère M. Mousseau.

«Le produit sera décriminalisé. Il sera donc accessible et les prix seront plus bas, alors il ne sera pas aussi intéressant pour le marché noir. Ce ne sera pas pire de se faire voler du cannabis qu’un autre produit», ajoute le président de l’UPA, Marcel Groleau.

Le Québec n’a pas encore présenté ses orientations concernant la production de cannabis au pays. Le Nouveau-Brunswick a quant à lui annoncé hier qu’il confiait à un seul fournisseur son approvisionnement en pot, afin d’assurer une production locale et sécuritaire.