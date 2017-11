Les réservoirs d’essence sont à sec à L'Île-d'Anticosti

Depuis samedi, la seule station-service de L'Île-d'Anticosti est fermée, faute d'essence. Et les habitants ne peuvent pas compter sur le dépôt pétrolier non plus: il est à sec lui aussi.

«C'est un concours de circonstances qui fait en sorte qu'on n'a pas pu rentrer les quantités suffisantes d'essence. Depuis le début septembre, on a reçu 11 000 litres par semaine du Bella-Desgagnés. On espérait que ça pourrait pallier les besoins des clients d'ici l'arrivée du pétrolier le 10 décembre», a expliqué Jonathan Martel, gestionnaire du dépôt pétrolier.

En effet, ce n'est pas avant la mi-décembre que la commande conjointe avec Hydro-Québec (qui doit alimenter sa centrale) arrivera.

Pour recevoir une livraison d'un pétrolier, une commande d'au moins 1,2 million de litres doit être faite. Le dépôt pétrolier doit donc collaborer constamment avec la société d'État pour répondre à ce critère.

Par ailleurs, les commandes doivent être passées 2 à 3 mois d'avance, les bateaux se rendant aussi dans le Grand Nord. L'île d'Anticosti ne peut donc pas recevoir une livraison de dernière minute.

Malgré 50 h de retard sur son horaire habituel, le navire «Bella Desgagnés» fera une nouvelle livraison de 8000 litres d'essence en fin de journée.

Jonathan Martel attend la venue d'un autre navire avec 300 000 litres à son bord. Celui-ci devrait arriver mercredi en journée. Cette quantité d'essence permettra de passer l'hiver.

En attendant, «on est en mode rationalisation depuis deux semaines pour la répartition des réserves et de ce qui entre», a souligné M. Martel.