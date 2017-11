Resserrement des règles entourant la vente et production de cannabis

Le gouvernement libéral remplit de nombreux trous dans la légalisation du cannabis en annonçant mardi plusieurs règlements qui resserrent la production et la vente de cette drogue au Canada.

Dans les propositions déposées mardi et qui seront maintenant soumises à une période de consultation jusqu’au 20 janvier prochain, le gouvernement propose que l’emballage des paquets de cannabis soit strictement réglementé afin de réduire leur attractivité et en «éviter un mauvais usage».

«Santé Canada propose des limites strictes sur l’utilisation de couleurs, d’éléments graphiques et d’autres caractéristiques particulières de l’emballage dans le but de freiner l’attirance des jeunes», peut-on lire dans le document de travail publié par les libéraux.

«Les produits devraient porter des étiquettes qui affichent les renseignements particuliers concernant le produit, des mises en garde obligatoires en matière de santé semblables à celles sur les produits du tabac et seraient marqués d’un symbole du cannabis normalisé clairement reconnaissable», ajoute le document.

Nouveaux permis et licences

De plus, le gouvernement propose de créer différentes catégories de permis et licences de producteur, allant de la microproduction à la pépinière, et de soumettre leurs installations à une série d’exigences de sécurité.

Certains employés des entreprises de production pourraient aussi devoir obtenir une «habilitation de sécurité» délivrée par le gouvernement et qui leur serait refusée s’ils ont un certain passé criminel.

«Les règlements donneraient à la ministre le pouvoir de refuser d’accorder une habilitation de sécurité aux personnes associées au crime organisé; ou ayant été condamnées par le passé pour le trafic de drogue, la corruption ou des infractions avec violence, ou ayant été associées à ces activités», explique le document de consultation.

Aucun mélange

Il n’y aura pas de café, d’alcool ou de produits à base de nicotine mélangés au cannabis non plus, si le gouvernement adopte le nouveau règlement tel quel. Cela pourrait notamment dire qu’il serait illégal de vendre des «brownies» au pot, étant donné que le chocolat contient de petites quantités de caféine.

De plus, les transformateurs de marijuana n’auront pas le droit de mélanger les différentes formes du produit, tels le cannabis séché, l’huile de cannabis ou le cannabis frais.

Cette proposition de règlement vient complémenter les deux projets de Loi sur la légalisation du cannabis annoncés par le gouvernement au début de l’été. Malgré une litanie de protestations de la part des provinces et de nombreux autres intervenants, les libéraux fédéraux tiennent à ce que le cannabis soit légalisé d’ici le 1er juillet 2018.

Soulignons toutefois qu’il était quasiment impossible pour les journalistes de poser des questions détaillées aux ministres présents lors de l’annonce, car le gouvernement a décidé de tenir un breffage technique pour expliquer les nouveaux règlements très complexes seulement après la conférence de presse.