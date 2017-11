Spectacles de U2: 1200 billets déjà sur des sites de revente

Malgré l’utilisation du nouveau programme de Fan certifié, le groupe irlandais U2 n’a pu contrer la revente de billets pour sa nouvelle tournée, Experience + Innocence.

Le Journal a compté qu’environ 1200 billets de la représentation du 5 juin prochain, au Centre Bell, étaient déjà disponibles lundi sur le populaire site de revente Stubhub.com, le jour même de leur mise en vente officielle.

Parmi les billets offerts, on pouvait en obtenir jusqu’à 14 ensemble dans la même rangée. Le prix demandé sur le site allait de 71,25 $ US jusqu’à 1519,05 $ US.

Pour sa tournée complète en arénas, U2 avait annoncé qu’il s’associait à Ticketmaster avec le programme Fan certifié. Le groupe souhaitait ainsi «confirmer son engagement à s’assurer que les billets se retrouvent entre les mains des fans et non des revendeurs ou des robots», selon le communiqué du promoteur evenko.

Code unique

Nouvel outil de Ticketmaster, Fan certifié exige que les consommateurs s’enregistrent sur sa plateforme quelques jours avant la mise en vente des billets. Ceux-ci reçoivent ensuite un code unique qui doit leur permettre d’accéder à un site pour acheter les billets. Ce processus est censé désengorger le système lors de la mise en vente et aussi contrer le plus possible les revendeurs.

Mis en vente lundi matin, les billets pour le concert de U2 au Centre Bell se sont tous envolés en un peu plus d’une heure, rapporte le promoteur evenko. « Nous croyons que, pour une première mise en vente avec le programme Fan certifié, le tout s’est bien déroulé auprès des opérations et auprès des admirateurs », indique Philip Vanden Brande, porte-parole d’evenko.

Sur le web lundi, le Fan certifié n’a pas fait que des heureux. Plusieurs internautes ont déploré ne jamais avoir reçu de code pour acheter leurs billets. Ceux-ci pourront se reprendre le 4 décembre, puisque evenko y mettra alors les billets en vente pour la supplémentaire du 6 juin.