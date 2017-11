Un éleveur coupable de cruauté animale

Un éleveur de visons de Saint-Jude, en Montérégie, vient d’être déclaré coupable de cruauté animale.

Jean-Luc Rodier a notamment écopé d’une amende de 5000 dollars et devra effectuer 75 heures de travaux communautaires.

Son cas pourrait faire jurisprudence, puisqu’il s’agit du premier éleveur d’animaux à fourrure à plaider coupable à des accusations de cruauté et de maltraitance envers des animaux à fourrure.

Mis au jour en 2014, ce cas de maltraitance envers une centaine de renards et près de 10 000 visons retrouvés dans des conditions exécrables à la ferme Vison J.N.J. avait choqué la province.

«On avait reçu une plainte anonyme qui nous avait permis d’obtenir un mandat pour aller sur les lieux, accompagnés de vétérinaires, explique Me Sophie Gaillard, avocate au département de défense des animaux à la SPCA. Là, on a été confrontés à l’horreur totale. Des animaux en très mauvais état, dont deux renards qui étaient agonisants qu’on a dû saisir d’urgence et euthanasier sur place.»