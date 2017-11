Un volcan menace d’éruption à Bali

Un volcan en activité sur l'île touristique de Bali crachait des cendres et des vapeurs d'acide sulfurique mardi, faisant craindre une éruption pour la première fois depuis plus de 50 ans, selon des responsables indonésiens.

Le mont Agung, à un peu plus de 3.000 mètres d'altitude et situé à environ 75 kilomètres des principales destinations touristiques de Kuta et Seminyak, gronde depuis le mois d'août et pourrait entrer en éruption pour la première fois depuis 1963.

Plus de 140 000 personnes avaient été évacuées ou avaient fui les alentours de la montagne le mois dernier, alors que le niveau d'alerte était à son maximum. Il avait ensuite été abaissé d'un cran fin octobre.

Mardi, des cendres volcaniques et une colonne de fumée jusqu'à 500 mètres au-dessus du sommet du mont ont été observées. Mais le niveau d'alerte n'a pas été relevé dans la mesure où «il ne s'agit pas d'une éruption», a indiqué le Centre de volcanologie et de gestion des risques géologiques.

«Une éruption signifie que la montagne crache des matières (volcaniques), et jusqu'ici cela n'a pas été le cas. C'est de la fumée», a déclaré à l'AFP Made Indra, un responsable du centre à Bali.

Cependant, «les personnes se trouvant dans un rayon de six kilomètres de la montagne devraient évacuer les lieux», notamment dans le district de Karangasem, le plus proche du volcan, a déclaré pour sa part le volcanologue Gede Suantika.

La dernière éruption du mont Agung remonte à 1963 et avait alors fait près de 1 600 morts au total.

L'Indonésie est un archipel d'Asie du Sud-Est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique.