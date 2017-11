Une navette fluviale en cas de fermeture du pont Laviolette

Advenant que le pont Laviolette doive être fermé sur une longue durée pour quelque raison que ce soit, le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit mettre en place une navette fluviale pour assurer les déplacements entre les deux rives du fleuve.

En effet, un bateau-passeur assurerait une liaison entre le quai de Sainte-Angèle-de-Laval et Trois-Rivières, mais seulement pour les piétons. Des autocars assureraient le lien de part et d'autre du fleuve vers des stationnements.

Ce plan d'urgence est rendu possible par la Ville de Bécancour, qui vient d'autoriser le MTQ à inclure le quai de Sainte-Angèle-de-Laval dans son plan d'intervention d'urgence du pont Laviolette. Dans les faits, c'est le Port de Trois-Rivières qui est propriétaire des lieux. Cependant, ces dernières années, la Ville de Bécancour a réalisé d'importants aménagements récréotouristiques sur le quai.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, affirme qu'en cas de nécessité, une partie des installations seraient temporairement démontées. «C'est bien évident que, si tu amènes des autobus pour transporter des travailleurs, ça change la donne. Mais ce ne serait que temporaire si jamais ça arrive. C'est une belle prévision à faire pour le MTQ. Si jamais ça arrive, pensez aux conséquences dans un sens comme dans l'autre. On est soudés dans cette région par le pont Laviolette», a expliqué M. Dubois.

Contrairement à ce que certains craignaient, aucun dragage ne serait nécessaire pour permettre à un traversier d'accoster au quai de Sainte-Angèle, a précisé Transport Québec. Des études bathymétriques ont démontré que le fond fluvial à cet endroit le permettait.

Utiliser le quai de Sainte-Angèle-de-Laval est «la solution la plus efficace et optimale», a expliqué le MTQ. Le ministère avait envisagé qu'une navette fluviale puisse relier Trois-Rivières depuis le port de la Société du parc industriel de Bécancour face à Champlain. Le trajet serait toutefois quatre fois plus long. Cette option a donc été mise de côté.

La plus longue fermeture du pont Laviolette est survenue lors d'une forte tempête de neige en mars 2001. La circulation y avait été interrompue pendant un peu plus de 24 heures, forçant les automobilistes à aller franchir le fleuve à Montréal, à Québec ou via le traversier entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola.