Chef des pompiers et conseiller à l’hôtel de ville

L’arrivée au conseil municipal du chef de division des pompiers ne fait pas l’unanimité à Stoneham-et-Tewkesbury, où deux anciens élus y voient une apparence de conflit d’intérêts, ce que réfute la nouvelle administration.

Stéphane Fontaine, qui a remporté un siège le 5 novembre sous la bannière du Parti uni des Cantons, s’est présenté en campagne comme un pompier volontaire pour la municipalité. Toutefois, il est aussi chef de division à la sécurité incendie, où il joue un rôle de soutien auprès du directeur.

La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que les employés d’une municipalité ne peuvent se présenter aux élections, à l’exception notable des pompiers volontaires qui sont libres de briguer des fonctions.

Fonctions incompatibles ?

Pour le candidat défait à la mairie et ex-conseiller municipal, Louis-Antoine Gagné, les responsabilités de M. Fontaine vont au-delà de l’exception prévue par le cadre réglementaire. «Il y a un manquement clair non seulement à l’éthique, mais également à la loi», a-t-il dénoncé, un avis partagé par un autre ex-conseiller qui a préféré garder l’anonymat.

La présence au conseil municipal du chef des pompiers posera problème chaque fois qu’on y discutera du salaire des employés ou du service incendie, qui représente une part appréciable du budget, fait-on valoir. Or, la municipalité s’apprête justement à négocier, l’an prochain, les conditions de travail de ses pompiers et employés de garage.

L’élu se défend

Le nouveau maire de Stoneham, Claude Lebel, n’y voit aucune objection si M. Fontaine ne participe pas aux pourparlers. «Un chef de division, dans un service incendie, ça ne joue pas un rôle d’influence», a-t-il plaidé.

Pas question, non plus, que son conseiller démissionne du service incendie. «Franchement, j’aime autant avoir le plus d’hommes possible dans le service au niveau de la sécurité publique», a-t-il insisté.

De son côté, Stéphane Fontaine certifie que sa candidature était en règle et que son rôle de pompier volontaire prévaut. «Je ne fais pas de quart de travail régulier en caserne, même si je suis chef. Ça ne laisse pas beaucoup de place à un conflit d’intérêts», a-t-il lancé.