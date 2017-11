Congestion autour de Radio-Canada: Montréal modifie un des chantiers

La Ville de Montréal a modifié un des deux chantiers liés à la construction de la nouvelle maison de Radio-Canada pour éviter que le bouchon monstre de mercredi matin ne se répète.

Les voitures faisaient la file mercredi depuis l’aéroport de Saint-Hubert, soit une dizaine de kilomètres plus loin sur la route 116, pour entrer sur l’île selon ce que certains chroniqueurs affectés à la circulation rapportaient à la radio. Deux chantiers parallèles, un sur l’avenue Viger et l’autre sur le boulevard René-Lévesque, sont en cause.

La grue qui bloquait deux voies sur quatre sur l’avenue Viger et qui entravait l’accès à l’autoroute Ville-Marie sera déplacée pour libérer une voie de plus entre 5 h et 10 h pendant la durée des travaux, qui devraient se terminer le 15 décembre.

Le raccordement d'une importante conduite d'aqueduc datant de 1927 à la nouvelle maison de Radio-Canada a forcé le chevauchement des chantiers sur Viger et René-Lévesque. «Il fallait le faire pour garder la pression d’eau dans le secteur et éviter les coupures», a précisé le conseiller de ville Éric Alan Caldwell, responsable du transport au comité exécutif.

Le boulevard René-Lévesque est, de son côté, fermé de novembre à janvier 2018 vers l'est entre les rues Panet et Cartier, obligeant les automobilistes à circuler à contresens sur le tronçon ouest. Dans les deux directions, deux voies sur quatre sont ouvertes.

Éric Alan Caldwell et son homologue responsable des infrastructures Sylvain Ouellet ont rencontré mercredi les services de la Ville pour trouver des solutions à l'importante congestion occasionnée par les travaux routiers. «Cela a été une leçon ce matin pour nous. On veut que la diffusion de l’information soit meilleure, a-t-il indiqué mercredi en soirée. C’est un des défis qu’on a et qu’on veut relever.»

Dès jeudi soir, les travaux sur l’avenue Viger se dérouleront 24 h sur 24 h pour essayer de devancer la date de la fin du chantier. Plusieurs panneaux à affichage variable seront aussi installés en amont pour prévenir les automobilistes, sur la rue Sherbrooke, la rue Notre-Dame, le boulevard René-Lévesque et sur le pont Jacques-Cartier.

Questionnée sur la présence des deux chantiers lors d'un point de presse mercredi matin, la mairesse Valérie Plante a indiqué que la présence policière a été accrue près des tronçons touchés pour faciliter la circulation. «Mais il faut trouver des solutions à moyen et long terme pour la gestion des chantiers», avait reconnu la politicienne, qui s’est engagée à créer une brigade d’inspection des chantiers.