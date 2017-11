Détresse psychologique chez les enseignants

Des chercheurs de l'Université Laval et la Fédération autonome des enseignants (FAE) soutiennent que l'organisation du travail met en péril la santé mentale des enseignants.

La FAE a organisé une conférence mercredi au Palais des congrès de Montréal où sont réunis 300 délégués.

Les données recueillies anonymement lors d'une enquête réalisée en 2010 auprès du personnel scolaire d'une école secondaire démontrent que «près de 43% des enseignantes et enseignants, qui sont en arrêt de travail depuis plus de deux ans, le sont à cause d'une maladie à caractère psychologique».

La FAE estime que les enseignants vivent d'importantes conséquences comme le stress intense, de la fatigue chronique, de la détresse, des problèmes de sommeil, de l'épuisement et des absences répétées.

«Malheureusement, la santé au travail n'est considérée que sous l'angle médicalisant ou encore de la santé et sécurité au travail», affirme-t-on.

«L'intégration qui a été faite au cours des dernières années des élèves en difficulté des écoles fait en sorte que les enseignants doivent composer avec une diversité d'étudiants», explique un des conférenciers, le professeur Simon Viviers, Ph. D.

Selon ce dernier, la bureaucratie «pollue» également le quotidien des enseignants.

Une enseignante rencontrée sur place assure que la tâche est de plus en plus importante pour ses collègues et elle.

«Je me dis où est-ce que ce système s'en va? Comment on va les aider? Quand tu as 18 élèves en difficulté sur un groupe de 32, c'est beaucoup à gérer», affirme Panagiota Lionos, enseignante d'anglais.

«On n'a pas le temps de corriger, on n'a pas le temps de planifier, on n'a pas le temps de ne rien faire», ajoute-t-elle.