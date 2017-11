La carrière musicale ratée du meurtrier Charles Manson

Les frasques meurtrières de Charles Manson, décédé dimanche à l’âge de 83 ans, ont fait de lui l’un des criminels les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Mais c’est par la musique qu’il aurait aimé atteindre la gloire.

Si sa fascination pour les Beatles est bien connue (il pensait que le «White album» des Beatles lui envoyait le message de commettre une série de meurtres), ses propres tentatives pour percer dans l’industrie musicale le sont peut-être moins.

Dès l’âge de 14 ans, Manson multiplie les séjours dans les maisons de correction et en prison, notamment pour des vols et du proxénétisme.

Il apprend d’ailleurs à jouer de la guitare en prison, quelques années avant de commettre les atrocités qui le rendront tristement célèbre en 1969. Il fera entendre ses premières compositions à un autre détenu, le futur producteur Phil Kaufman.

À sa sortie de prison à l’automne 1967, Manson s’installe à Los Angeles pour poursuivre son rêve de devenir rock star.

Rapidement, il fonde une commune hippie, surnommée The Manson Family, dans la région de Topanga. Manson devient le mentor du groupe surtout constitué de jeunes filles.

Son ami Kaufman se joindra à la commune en 1968, bien décidé à convaincre Manson de faire un album.

Selon des témoignages recueillis en cour quelques années plus tard, beaucoup de jeunes filles recrutées dans la Manson Family avaient d’abord été attirées par la voix de Manson quand il performait ses chansons.

Rencontre avec le batteur des Beach Boys

Le hasard californien fit en sorte que deux jeunes femmes de la Manson Family rencontrèrent le batteur des Beach Boys, Dennis Wilson, en faisant du pouce. Elles mettent en contact Wilson avec leur gourou Manson.

La vedette et le criminel se lieront rapidement d’amitié. Tellement que Wilson invitera Manson et sa bande à venir habiter chez lui à Beverly Hills.

Manson fait part de ses ambitions musicales à Wilson et ce dernier s’engage à lui faire rencontrer des gens de l’industrie. En échange, Manson lui trouve de la dope.

En plus de l’héberger, Dennis Wilson paie de sa poche des séances d’enregistrement à Manson. Il l’invite même à visiter le studio de son frère Brian.

Même si la plupart des Beach Boys, à l’exception de Dennis, se méfiaient de Manson, Brian et Carl Wilson ont tout de même accepté de produire une dizaine de ses chansons.

Et les garçons de plage ne sont pas les seuls contacts dont Manson a bénéficié. Il rencontra aussi Neil Young à quelques reprises. Même que ce dernier a provoqué une rencontre entre Manson et un dirigeant de Warner Records.

De déception en déception

Malgré les bons mots d’amis influents, les perspectives de produire un album s’amenuisent pour Manson. Les compagnies l’abandonnent les unes après les autres.

Universal le laissera enregistrer quelques pièces, mais Manson était mal préparé et sa performance laissait à désirer. Le producteur Gary Stromberg décide donc de laisser tomber le projet.

Dennis Wilson se tourna vers le producteur Terry Melcher pour le convaincre d’enregistrer son ami.

Cette rencontre décevante avec Melcher incitera peut-être Manson à commettre l’irréparable.

C’est alors qu’il a demandé à ses disciples d’aller à l’ancienne résidence de Melcher et d’y tuer tous les gens qui s’y trouvaient pour envoyer un message au producteur.

Manson voulait s’en prendre à un certain establishment qui l’avait rejeté à plusieurs reprises.

Non crédité pour une chanson des Beach Boys...

Entre temps, les Beach Boys ont quand même enregistré une composition de Manson. En fait, il s’agit d’une collaboration entre Dennis Wilson et lui.

La pièce qui s’appelait au départ «Cease to exist» sera rebaptisée «Never Learn Not to Love» sur l’album «20/20» des Beach Boys.

Manson a très mal pris le fait qu’on modifie sa composition. Surtout que son nom n’apparaît pas dans les crédits de la chanson.

Il débarque alors chez Dennis Wilson pour lui proférer des menaces de mort. Le batteur n’étant pas chez lui ce jour-là, Manson laisse une note au domestique...avec une balle de fusil.

Un premier album

À son retour en prison, Manson est bien décidé à produire son album. Les profits des ventes de l’album devaient servir à payer son procès. Il fait appel à son ex-codétenu Phil Kaufman.

L’album «LIE : The Love and Terror Cult» est finalement paru le 6 mars 1970. Seulement 300 copies trouveront preneurs dans les semaines suivantes. Devant le refus des compagnies de disques, Kaufman avait produit lui-même l’album.

«LIE : The Love and Terror Cult» propose 13 ritournelles folk-hippie-psychédélique aux paroles lugubres.

Au cours des décennies suivantes, Manson continuera d’enregistrer des chansons en prison.

Manson chanté par d'autres

S’il n’est jamais devenu populaire avec sa musique, il a tout de même pu entendre des groupes célèbres reprendre ses pièces.

Sur le CD «Spaghetti Incident», Guns N’ Roses a repris sa pièce «Look at Your Game, Girl» (en chanson cachée à la fin). AXL Rose entretenait une fascination morbide pour le meurtrier. Il aimait bien s’afficher avec un t-shirt à l’effigie du meurtrier.

D’autres groupes vont s’approprier le répertoire du controversé personnage. Parmi eux: Cabaret Voltaire, Lemonheads, Skinny Puppy.

Marilyn Manson, en plus de s’inspirer du personnage au point d’emprunter son nom, endisquera la pièce «My Monkey» qui reprend un passage de la chanson «I'm a Mechanical Man» de Manson.

Le groupe Nine Inch Nail enregistrera son EP «Broken» dans les lieux même où s’est déroulée la sordide scène du 9 août 1969, où l’actrice américaine Sharon Tate, qui allait bientôt accoucher, a été tuée par des membres du clan de Manson.

La question demeure: si Charles Manson était devenu une rock star, aurait-il fomenté ses horribles crimes?

Après tout, la question a souvent été posée sur le destin d’Adolf Hitler, après qu’il eut été refusé à l’École des beaux-arts avant sa carrière politique.