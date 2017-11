Des médecins omnipraticiens s'insurgent d'une publicité du ministère de la Santé et des Services sociaux qui les cible. Ils accusent le ministère de les pousser à traiter les patients comme du bétail pour atteindre les cibles fixées par le ministre.

Dans une publicité publiée dans Santé inc, une publication destinée aux professionnels de la santé, le ministère incite les omnipraticiens à «accélérer le rythme», avec l'image d'un chronomètre, et de voir au moins 20 patients par jour.

«Contrairement à ce qu’a dit le ministre Barrette, ça ne s’adresse pas qu’aux nouveaux médecins. Ça s’adresse à l’ensemble des médecins qui doivent faire un «sprint» pour atteindre les cibles», explique la Dre Dominique Hotte, co-porte-parole du Regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée (ROME).

La publicité détaille aussi ce que devrait être la composition optimale de la clientèle de 1000 patients que suit chaque médecin.

«Ce que ça révèle, c’est la sensation de dégoût que beaucoup de médecins ont, de faire une médecine de «fast-food» où on a l’impression de passer les patients à la chaîne pour avoir le débit qui nous est demandé. Depuis que l’entente a été signée, on n’a pas moins de responsabilités, on n’a pas plus de professionnels de la santé pour nous aider et la population n’est pas moins malade», souligne Dre Hotte.