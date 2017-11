La nouvelle administration veut «faire toute la lumière» sur la Formule E

Au lendemain de révélations de TVA Nouvelles sur le coût de la présence policière pendant la course de Formule E, la nouvelle administration montréalaise a affirmé vouloir faire «toute la lumière» sur ce dossier.

Mardi soir, TVA Nouvelles a révélé que la présence policière autour de la course de voitures électriques organisée en plein centre-ville avait coûté plus de 650 000$ aux contribuables.

Uniquement pour le weekend de la Formule E, les 28 et 29 juillet dernier, les coûts liés à la présence du SPVM s’élèvent à 450 066$. À ce chiffre, il faut aussi ajouter le coût des effectifs affectés à la circulation pendant le montage et le démontage du circuit.

«Tout ce dossier-là, malheureusement, n’était absolument pas transparent, a souligné le président du conseil exécutif, Benoit Dorais. Il y a des coûts de toutes sortes. On a demandé à faire toute la lumière sur le dossier. Une fois qu’on aura tout ça, on va faire des rencontres plus exhaustives avec Montréal c’est électrique.»