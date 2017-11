La nouvelle œuvre de Robert Lepage en primeur au Festival de jazz

La prochaine création théâtrale de Robert Lepage sera présentée en primeur mondiale lors de la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), en 2018.

Son odyssée SLĀV mettra notamment en vedette la chanteuse Betty Bonifassi accompagnée de six choristes. Produite par Ex Machina, elle fera entendre différents chants d'esclaves afro-américains et se déroulera du sud des États-Unis au nord du pays. Elle couvrira des périodes allant de l’esclavage à la ségrégation, puis de l’incarcération massive au mouvement d’affirmation amorcé dans les années 1950.

En plus d'être rythmée par les sons des «call songs» (qui accompagnaient l'éveil des esclaves), des «work songs» (liées aux gestes mille fois répétés sur des chantiers de chemins de fer), des «fields songs» (associées à la cueillette du tabac et du coton) et autres chants associés à ces prisonniers, l'oeuvre sera abondamment illustrée, notamment grâce à des projections de films d'archives.

Le spectacle SLĀV sera joué au Théâtre du Nouveau Monde du 26 au 30 juin 2018. La mise en vente officielle des billets s'amorcera dès vendredi.

L'édition 2018 du FIJM se tiendra quant à elle du 28 juin au 7 juillet 2018.