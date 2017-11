Le cofondateur de Just for Laugh se joint au Festival du rire de Montréal

Le Festival du rire de Montréal a annoncé, mercredi, qu’Andy Nulman a accepté de se joindre au regroupement d’humoristes à titre de consultant.

«Andy Nulman a marqué l'histoire de l'humour québécois en étant, entre autres, architecte de Just for Laughs, pour lequel il a créé et produit plus de 150 émissions d'humour distribuées partout dans le monde», peut-on lire dans le communiqué.

Nulman, qui est cofondateur et président-directeur général de Play the Future Inc. et est membre du conseil d'administration de StartupFest, n’a pas hésité à accepter l’invitation du Festival du rire.

«Lorsque les gens du Festival du rire de Montréal m'ont proposé de me joindre à eux afin de créer un événement excitant avec un concept tourné vers l'avenir, je n'ai pas pu faire autrement que d'accepter», a-t-il insisté

«Mon rôle auprès du Festival du rire de Montréal a moins à voir avec mes expériences professionnelles passées qu'avec le désir de m'impliquer auprès de gens créatifs et passionnés qui tiennent à réinventer la roue et donner naissance à un festival novateur nouveau genre.»

Un des instigateurs du regroupement, Martin Petit, s’est dit ravi de cette addition. «Andy a le sourire dans le présent, mais il a toujours les yeux sur demain. C'est ma définition d'un homme phare.»