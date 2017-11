Le PQ n’annulerait pas les baisses d’impôt du gouvernement Couillard

Le Parti québécois (PQ) n’a pas l’intention de ramener le taux d’imposition à son niveau précédent, s’il est porté au pouvoir l’an prochain, bien qu’il juge que la baisse d’impôt consentie par les libéraux est «mal avisée».

Le gouvernement Couillard a annoncé mardi une baisse du taux d’imposition du premier palier de 16% à 15%, ce qui représente, pour quiconque a un salaire annuel supérieur à 42 705$, un retour de 278$ par année.

Même s’il admet que cette baisse d’impôt lui rendrait la tâche plus difficile, le chef du PQ refuserait de l’annuler.

«On va être très, très fermes sur cette idée-là que le fardeau fiscal ne doit pas augmenter. Mais on ne va pas le baisser non plus parce qu'on sait qu’on a besoin de chacun de ces dollars-là pour s'occuper de notre monde», a indiqué Jean-François Lisée, lors d’un point de presse, mercredi matin.

Toujours selon le chef péquiste, le gouvernement Couillard a été en mesure d’offrir ce «cadeau préélectoral» grâce à «la misère humaine» qu’ils ont «créée».

Par ailleurs, le PQ croit qu’il manque 2,5 milliards $ en santé et en éducation pour, au minimum, maintenir les services dans ces deux réseaux.

«Il était possible de revenir à l'équilibre budgétaire sans rationner les soins à domicile; sans réduire d'un demi-million d'heures par année les soins pour les aînés; sans enlever à des dizaines de milliers d'enfants en difficulté leurs orthophonistes et leurs psychopédagogues pendant quelques années», a notamment énuméré M. Lisée.

Un éventuel gouvernement Lisée ne se contenterait pas de combler le manque à gagner et investirait bien davantage, a-t-il également ajouté.